Côte d'Ivoire : décès de DJ Congélateur quelques jours après Abomé l'Éléphant

Le musicien ivoirien DJ Congélateur s’est éteint jeudi 21 mai au CHU de Treichville, trois jours après la mort soudaine d’Abomé l’Éléphant. La scène artistique ivoirienne fait face à deux disparitions rapprochées qui secouent le milieu culturel.

La musique ivoirienne perd un deuxième artiste en quelques jours. Après le décès d’Abomé l’Éléphant survenu le 18 mai au même établissement hospitalier, le musicien DJ Congélateur a rendu son dernier souffle jeudi au CHU de Treichville. Ces deux disparitions rapides marquent un moment de deuil intense pour les acteurs de la scène musicale locale.

Un parcours marqué par la notoriété médiatique

DJ Congélateur, originaire du village d’Akabinou dans la région du Gbêkê, s’était construit une présence remarquée ces dernières années dans le paysage musical ivoirien. Son approche mêlant coupé-décalé, humour et propos directs lui avait valu de nombreux passages télévisés mémorables sur NCI, RTI et La 3, ainsi qu’une audience croissante sur les réseaux sociaux. Des titres comme « Cailloux dans ton Zoreille », « Hommage aux Mamans Fortes » et « La Paix » avaient contribué à son ascension, tandis que plusieurs morceaux célébrant les Éléphants de Côte d’Ivoire avaient trouvé un écho auprès du public.

Confronté à l’univers médiatique parfois brutal, l’artiste avait acquis les surnoms de « phénomène » ou « l’artiste incompris », reflétant une trajectoire singulière dans le milieu culturel ivoirien.

Les années de fragilité

Le parcours de DJ Congélateur a néanmoins été marqué par des épreuves successives. Des problèmes de santé, des tensions avec des managers et producteurs, ainsi que des périodes marquées par la précarité avaient ponctué sa vie professionnelle. En 2024, son retour remarqué dans son village natal d’Akabinou avait été observé par ses proches, qui notaient alors un affaiblissement physique visible. Les circonstances exactes de son décès ne sont pas encore connues.