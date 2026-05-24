Bénin : Romuald Wadagni officiellement investi Président de la République à Cotonou

Romuald Wadagni a officiellement prêté serment ce dimanche 24 mai 2026 au Palais des Congrès de Cotonou, devenant le nouveau président de la République du Bénin. La cérémonie d’investiture s’est déroulée en présence des membres de la Cour constitutionnelle, des présidents d’institutions, de représentants diplomatiques ainsi que de nombreuses personnalités politiques béninoises et étrangères, dont des représentants des pays de l’AES.

Conformément aux dispositions de l’article 53 de la Constitution béninoise, le nouveau chef de l’État a juré de respecter la loi fondamentale, de défendre les intérêts du pays et de préserver l’unité nationale. Après la lecture de la formule de serment devant la Cour constitutionnelle, Romuald Wadagni a reçu les honneurs officiels marquant son entrée en fonction à la tête de l’exécutif béninois.

Une investiture marquée par la présence d’anciens chefs d’État

Les anciens présidents Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi ont assisté à la cérémonie organisée à Cotonou. Plusieurs membres du gouvernement sortant, des responsables administratifs, des représentants du corps diplomatique ainsi que des invités venus de l’étranger étaient également présents au Palais des Congrès.

La cérémonie s’est poursuivie avec la transmission des attributs du pouvoir entre le président sortant Patrice Talon et son successeur. Quelques jours avant cette investiture, Patrice Talon avait adressé un message d’adieu à la Nation après dix années passées à la tête du pays, conformément à la limitation constitutionnelle des mandats présidentiels.

Romuald Wadagni élu dès le premier tour

L’arrivée de Romuald Wadagni à la magistrature suprême intervient après l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Les résultats validés par la Cour constitutionnelle lui avaient attribué plus de 94 % des suffrages exprimés dès le premier tour.

Ancien ministre de l’Économie et des Finances sous Patrice Talon, Romuald Wadagni avait occupé ce poste pendant une décennie avant son élection. Son investiture ouvre désormais une nouvelle phase politique au Bénin, avec l’attente de la formation du prochain gouvernement et des premières orientations officielles de son mandat.