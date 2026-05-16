Brésil : Flávio Bolsonaro au cœur d’une polémique sur le financement d’un film sur son père Jair

Le sénateur brésilien Flávio Bolsonaro, candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2026 est visé par une nouvelle controverse après la diffusion d’un enregistrement audio par le média d’investigation Intercept Brasil. Le document sonore, présenté comme datant de septembre 2025, évoque des échanges avec le banquier Daniel Vorcaro au sujet du financement d’un film consacré à Jair Bolsonaro.

Selon Intercept Brasil, le fils de l’ancien chef de l’État aurait sollicité des fonds auprès du propriétaire de Banco Master, établissement impliqué dans un important scandale financier au Brésil. Dans l’audio relayé par le média, Flávio Bolsonaro demanderait l’accélération d’un paiement destiné à soutenir la production d’un long métrage biographique sur son père.

Le média affirme que le projet aurait nécessité un budget d’environ 21 millions d’euros et qu’une partie significative des sommes aurait déjà été versée. Aucune autorité judiciaire n’a toutefois confirmé publiquement ces montants à ce stade.

Des échanges reconnus par le sénateur

Face aux révélations, Flávio Bolsonaro a reconnu l’existence des messages tout en rejetant toute irrégularité. Le parlementaire a soutenu qu’il s’agissait d’une recherche de financements privés pour un projet cinématographique privé consacré à l’histoire politique de son père.

L’affaire intervient alors que Daniel Vorcaro est cité dans plusieurs investigations liées à des soupçons de fraudes financières. Les détails des procédures visant le banquier continuent d’alimenter une forte attention médiatique au Brésil. Le film évoqué dans les échanges doit retracer le parcours politique de Jair Bolsonaro ainsi que l’attaque au couteau dont il avait été victime durant la campagne présidentielle de 2018.

Une nouvelle controverse pour la famille Bolsonaro

Cette affaire intervient alors que Jair Bolsonaro purge une peine de 27 ans et trois mois de prison, prononcée en septembre 2025 par la Cour suprême du Brésil pour complot visant à se maintenir au pouvoir après sa défaite à l’élection présidentielle de 2022. L’ancien chef de l’État, actuellement placé en résidence surveillée pour raisons de santé, reste également associé aux procédures liées aux événements du 8 janvier 2023 à Brasília, lorsque des partisans ont envahi le palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême.

Flávio Bolsonaro avait également déjà été associé à l’affaire dite des « rachadinhas », portant sur des soupçons de détournement de salaires de collaborateurs parlementaires lorsqu’il siégeait à l’assemblée de l’État de Rio de Janeiro. Le sénateur a toujours contesté ces accusations.

La diffusion de l’enregistrement intervient à plusieurs mois du lancement officiel de la campagne présidentielle brésilienne prévue pour 2026, scrutin pour lequel Flávio Bolsonaro cherche à s’imposer comme principal représentant du camp conservateur face au président Lula.