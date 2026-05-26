Cristiano Ronaldo devient ambassadeur mondial de la marque chinoise Dreame Technology

Le footballeur portugais Cristiano Ronaldo a été nommé ambassadeur mondial de Dreame Technology, une entreprise chinoise spécialisée dans les équipements connectés pour la maison. L’annonce a été faite dans le cadre d’une nouvelle campagne internationale baptisée « Dream to Win », destinée à soutenir l’expansion de la marque sur plusieurs marchés stratégiques.

L’accord prévoit l’implication de Cristiano Ronaldo dans les campagnes publicitaires mondiales de l’entreprise, ses opérations numériques et ses actions de promotion auprès des consommateurs. Dreame Technology développe notamment des aspirateurs robots, des appareils de nettoyage intelligents, des purificateurs d’air et plusieurs équipements destinés à la maison connectée.

Dreame accélère sa visibilité à l’international

Dans un communiqué, Dreame Technology explique que ce partenariat repose sur des valeurs communes liées à la discipline, à la performance et à l’innovation technologique. L’entreprise, qui mise fortement sur l’intelligence artificielle appliquée aux appareils domestiques, cherche à renforcer sa présence hors du marché chinois.

Le directeur général mondial de Dreame, Colm Chang, a présenté cette collaboration comme une alliance entre une entreprise technologique et une personnalité sportive disposant d’une forte visibilité internationale. Le groupe souhaite notamment accroître sa notoriété dans les secteurs de la maison intelligente et des équipements domestiques premium.

Cristiano Ronaldo apparaîtra dans différentes campagnes promotionnelles couvrant plusieurs catégories de produits de la marque. « Dreame est une marque innovante qui offre des performances de haut niveau », a déclaré le joueur portugais dans des propos relayés par l’entreprise.

Cristiano Ronaldo : « Je recherche toujours des partenaires qui partagent ma soif d’excellence et mon engagement envers le travail acharné. Dreame est une marque innovante qui offre des performances de haut niveau, pour une vie plus facile et plus agréable. Je suis ravi de rejoindre la famille Dreame et de soutenir sa mission de leader sur le marché mondial. »

Un nouveau contrat publicitaire pour CR7

Ce partenariat vient renforcer le portefeuille commercial déjà important du quintuple Ballon d’Or. Cristiano Ronaldo collabore depuis plusieurs années avec des marques internationales comme Nike, TAG Heuer ou encore Herbalife.

En 2022, le joueur avait également conclu un accord pluriannuel avec Binance autour des NFT et des actifs numériques. Cette collaboration avait donné lieu au lancement de plusieurs collections numériques associées à l’image du joueur portugais. Selon les informations communiquées par Dreame Technology, la campagne « Dream to Win » sera déployée progressivement sur plusieurs marchés internationaux au cours des prochains mois.