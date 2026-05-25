Investiture de Wadagni : le Nigeria a fourni un appui sécuritaire lors de la cérémonie

L’armée nigériane a assuré une partie du dispositif sécuritaire lors de l’investiture du président béninois Romuald Wadagni, le 24 mai 2026 à Cotonou. L’institution militaire a rendu public ce bilan opérationnel le lendemain, dans un communiqué officiel daté du 25 mai.

Le Bénin avait officiellement investi dimanche son nouveau chef d’État, Romuald Wadagni, ancien ministre d’État chargé des Finances sous Patrice Talon, élu le 12 avril avec 94,07 % des suffrages. La cérémonie s’est tenue au Palais de la Marina puis à l’esplanade du Palais des Congrès, en présence de délégations étrangères, dont une représentation nigériane conduite par le vice-président, le sénateur Kashim Shettima.

Un déploiement anticipé dès avril, avec une architecture sécuritaire multicouche

Selon le communiqué de l’armée nigériane, le déploiement ne date pas de la journée d’investiture. L’institution indique avoir envoyé « une compagnie de troupes vers la République du Bénin en avril 2026 », sur directive du président Bola Ahmed Tinubu, dans le but de prévenir tout effondrement de l’ordre public durant la période électorale.

Le jour de la cérémonie, le personnel a été déployé « dès les premières heures de la journée vers des sites stratégiques, y compris le lieu principal de l’investiture et d’autres points désignés ». Le dispositif reposait sur trois niveaux : un officier commandant exerçant « une surveillance opérationnelle directe sur le site » ; des éléments positionnés « dans plusieurs positions statiques » ; et des équipes de patrouilles mobiles ayant « conduit des opérations de domination de zone pour améliorer la conscience situationnelle, dissuader les éléments criminels et renforcer le cadre sécuritaire global tout au long de la durée de la cérémonie ». L’ensemble de ce dispositif opérait sous le nom de code Opération ATILEHIN ALAFIYA II.

Un bilan revendiqué et une coopération régionale affichée

Le communiqué précise que les troupes « ont maintenu un haut niveau de préparation opérationnelle », en effectuant des patrouilles et en surveillant les sites clés. L’institution souligne également que, « bien qu’elle ne soit pas directement chargée des tâches de conduite des élections, les troupes ont été positionnées de manière stratégique pour assurer une présence stabilisatrice avant, pendant et après le processus électoral ».

Le chef d’état-major, le Lieutenant-général Waidi Shaibu, a félicité ses hommes pour « leur discipline, leur résilience et leur conduite exemplaire », estimant que leur performance « reflète les valeurs fondamentales et l’excellence opérationnelle de l’Armée nigériane ». L’institution a présenté cette intervention comme conforme aux objectifs de la CEDEAO, affirmant « rester engagée à travailler de manière collaborative avec les partenaires régionaux pour assurer un environnement sécurisé et pacifique dans toute la région ».

Romuald Wadagni a formé son premier gouvernement dans les heures ayant suivi sa prestation de serment. L’appui sécuritaire nigérian montre la volonté affichée par Abuja de consolider son rôle de garant de la stabilité démocratique au sein de l’espace ouest-africain.