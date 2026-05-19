Cristiano Ronaldo ouvre un club privé de luxe à Madrid : tarifs et conditions d’accès

Cristiano Ronaldo poursuit la diversification de ses investissements avec l’ouverture du Vega Private Members Club à Madrid, un cercle privé réservé à une clientèle sélectionnée. L’établissement, récemment inauguré dans le quartier huppé de Salamanca, mise sur la confidentialité, les services haut de gamme et le réseautage professionnel.

L’attaquant portugais de Al Nassr FC, âgé de 40 ans, s’est associé à l’entrepreneur espagnol Íñigo Onieva ainsi qu’à Manuel Campos Guallar, cofondateur de Mabel Hospitality. Le club est installé au 88 de la rue Lagasca, sur la « Milla de Oro », l’une des artères les plus prestigieuses de la capitale espagnole.

Un espace de 1 000 m² sous le signe de la discrétion

Le Vega Private Members Club occupe environ 1 000 mètres carrés et applique une règle centrale : l’usage des téléphones portables et la prise de photographies y sont interdits. L’objectif est de garantir la confidentialité des échanges entre les membres.

En journée, les locaux accueillent des bureaux privés, des salles de réunion et un studio destiné à la production de podcasts. En soirée, le site se transforme en espace de restauration avec trois concepts distincts : Vega Restaurant, Totó, spécialisé dans la cuisine italienne, et Casa Vega, accessible également aux non-membres sur réservation.

Casa Vega propose notamment un sandwich au pastrami ibérique à la truffe, des rigatoni à la vodka et un filet Stroganoff, avec des prix allant de 16 à 22 euros pour certains plats.

Une adhésion réservée à un public sélectionné

Le club cible principalement des dirigeants d’entreprise, des entrepreneurs et des créateurs. Les formules d’adhésion standard comprennent une cotisation annuelle comprise entre 1 000 et 2 400 euros, à laquelle s’ajoute un droit d’entrée pouvant atteindre 2 000 euros.

Une formule supérieure, baptisée « Founders Membership », donne accès au club à vie contre un paiement unique de 15 000 euros. Selon les informations disponibles, cette adhésion nécessite le parrainage de deux membres et l’approbation d’un comité interne.

Un entrepreneur actif bien au-delà du football

Cristiano Ronaldo développe depuis plusieurs années des activités commerciales dans des secteurs variés. Sous la marque CR7, il commercialise des vêtements, chaussures, parfums et accessoires. Le joueur portugais est également présent dans l’hôtellerie, la restauration et les médias. Avec ce nouveau projet à Madrid, le capitaine de la sélection portugaise renforce son portefeuille d’investissements alors qu’il poursuit sa carrière sportive en Arabie saoudite avec Al-Nassr.