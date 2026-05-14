BRICS : l'Iran accuse les Émirats de complicité avec Israël

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a accusé les Émirats arabes unis d’avoir activement soutenu les opérations militaires israélo-américaines contre l’Iran, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères du BRICS à New Delhi, le 14 mai 2026. Les déclarations, rapportées par les médias d’État iraniens, ont éclaté durant le sommet organisé sous la présidence indienne du bloc pour 2026.

Araghchi a indiqué avoir délibérément évité de nommer les Émirats dans son discours officiel devant le bloc, « par souci d’unité », avant de les mettre directement en cause lors des échanges qui ont suivi. Selon les médias d’État iraniens, il a affirmé qu’Abou Dhabi avait mis à disposition des bases, son espace aérien, son territoire et des capacités de renseignement au profit des États-Unis et d’Israël durant les frappes. Les Émirats arabes unis, membres du BRICS depuis l’élargissement du bloc, ont démenti ces accusations.

Une tension qui dépasse le cadre bilatéral

La veille, le cabinet du Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou avait affirmé qu’il s’était rendu secrètement aux Émirats durant la guerre contre l’Iran — une visite aussitôt démentie par Abou Dhabi. Araghchi avait alors averti que « ceux qui collaborent avec Israël pour semer la division seront tenus responsables ».

Le Wall Street Journal avait révélé, lundi 11 mai, que les Émirats auraient conduit des opérations militaires contre l’Iran début avril. L’Arabie saoudite aurait également mené plusieurs frappes non officielles contre le territoire iranien, selon des responsables occidentaux et iraniens cités par le journal américain. Ces informations n’ont pas été confirmées officiellement par les gouvernements concernés.

Le communiqué final du BRICS compromis

Les tensions entre Téhéran et Abou Dhabi menacent directement les conclusions du sommet. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Kazem Gharibabadi, a évoqué des « problèmes et difficultés de communication » liés à la présence émiratie, selon les médias iraniens. En avril, une réunion préparatoire des vice-ministres des Affaires étrangères du BRICS, tenue également à New Delhi, s’était déjà achevée sans communiqué commun pour les mêmes raisons.

La réunion ministérielle de deux jours doit normalement déboucher sur une déclaration finale avant la tenue du sommet des chefs d’État du BRICS, prévu en septembre 2026 en Inde.