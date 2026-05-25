Décès de Toshifumi Suzuki, architecte du succès des konbini japonais

Le Japon a annoncé ce lundi 25 mai 2026, la mort de Toshifumi Suzuki, ancien dirigeant du groupe Seven & i Holdings et figure centrale de la transformation des magasins de proximité au Japon. L’entrepreneur est décédé le 18 mai à l’âge de 93 ans des suites d’une insuffisance cardiaque, selon un communiqué de l’entreprise qui contrôle notamment la chaîne 7-Eleven.



Le groupe rappelle que Toshifumi Suzuki a joué un rôle décisif dans l’implantation et l’expansion des konbini sur le territoire japonais après l’introduction du concept venu des États-Unis.

L’implantation du modèle 7-Eleven au Japon

D’après Seven & i Holdings, Suzuki participe à l’ouverture du premier 7-Eleven au Japon en 1974. Le réseau devient progressivement un maillage dense de commerces ouverts en continu, adaptés aux rythmes urbains japonais. Le groupe indique aujourd’hui compter environ 85 000 points de vente dans une vingtaine de pays, faisant de 7-Eleven la plus grande chaîne de proximité au monde.

Le modèle repose sur une combinaison de produits alimentaires prêts à consommer, de services du quotidien et d’une logistique centralisée, adaptée aux contraintes des zones urbaines denses.

Une influence reprise et adaptée en Asie

Le concept de konbini, popularisé au Japon sous l’impulsion de Suzuki et de ses équipes, a été repris et adapté dans plusieurs pays asiatiques. En Chine, des enseignes comme Meiyijia ont développé un réseau de supérettes de proximité fonctionnant sur un modèle proche, avec une forte intégration des paiements numériques via des plateformes comme Alipay et WeChat Pay. La chaîne Bianlifeng a également adopté une approche centrée sur la donnée et l’optimisation des stocks en temps réel.

En Corée du Sud, les enseignes CU (BGF Retail) et GS25 ont structuré un marché très concurrentiel basé sur des magasins ouverts 24 heures sur 24, avec une offre élargie de repas rapides et de produits locaux adaptés aux usages urbains.

En Thaïlande, le groupe Charoen Pokphand exploite un réseau de 7-Eleven largement dominant, intégrant des produits locaux et des services financiers de proximité. Le modèle y est devenu un pilier du commerce urbain.

Expansion mondiale et transformations locales

Aux États-Unis, où 7-Eleven a vu le jour avant son développement japonais, le concept a été réorienté vers des offres alimentaires plus diversifiées, notamment les cafés et les produits frais. Dans plusieurs marchés émergents, des formats de magasins de proximité inspirés du konbini apparaissent progressivement, souvent intégrés à des stations-service ou à des chaînes locales.

Selon les données du groupe Seven & i Holdings, la croissance du réseau a été portée par l’urbanisation et la demande de services accessibles en continu, un modèle ensuite repris sous différentes formes par des acteurs locaux en Asie.

Les opérations de Seven & i Holdings doivent désormais poursuivre la structuration de son réseau international, tandis que les chaînes de proximité continuent de se multiplier dans les grandes métropoles asiatiques, où la demande pour des services rapides reste en expansion.