Dégringolade des valeurs : il faut réinventer l’éducation

Le constat est d’une froideur chirurgicale, mais il est désormais impossible à éluder. Notre monde traverse une crise spirituelle et éthique d’une ampleur préoccupante. Les faits divers qui remplissent chaque jour les pages des journaux et les écrans de nos smartphones ne relèvent plus de simples accidents de parcours sociétaux. Qu’il s’agisse de la cybercriminalité galopante, des crimes rituels ou des drames passionnels, ces dérives traduisent un même phénomène : l’érosion progressive des valeurs morales qui fondaient autrefois le vivre-ensemble.

Aujourd’hui, les repères semblent vaciller. Les actes de violence, les escroqueries et les atteintes à la vie humaine se multiplient. L’argent, la recherche du gain rapide et la quête effrénée de biens matériels occupent une place de plus en plus centrale dans les comportements individuels et collectifs. Dans ce contexte, la dignité, l’honnêteté et la vertu apparaissent souvent comme des références secondaires, voire dépassées.

La cybercriminalité, symptôme d’une jeunesse en perte de repères

La cybercriminalité, au-delà de sa dimension technologique, reflète aussi les difficultés d’une partie de la jeunesse à se construire autour de repères solides. Attirés par les signes extérieurs de réussite et la promesse d’un enrichissement immédiat, certains choisissent des voies illicites au détriment de l’effort et du travail honnête.

Le bilan mondial publié le 18 mai 2026 par l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) illustre l’ampleur de ce phénomène. Au terme de l’opération « Ramz », menée entre octobre 2025 et février 2026 dans treize pays, 201 personnes ont été interpellées, 382 autres identifiées comme suspects et 3 867 victimes localisées. Des serveurs informatiques, des scripts d’hameçonnage ainsi que d’importantes quantités de données bancaires volées ont été saisis. Des réseaux entiers ont été démantelés, notamment en Algérie et au Maroc.

Cette mobilisation internationale est salutaire. Mais elle révèle également une réalité plus profonde : de nombreux jeunes préfèrent parfois les raccourcis dangereux à la patience, à l’apprentissage et au mérite. Plus préoccupant encore, certaines réussites d’origine douteuse sont parfois tolérées, voire valorisées, dans certains environnements familiaux ou sociaux.

Des crimes rituels aux violences passionnelles

La quête du pouvoir et de la richesse ne se limite pas au monde virtuel. Elle trouve également une expression dramatique dans les crimes rituels, où la vie humaine est sacrifiée au nom de croyances ou d’ambitions matérielles. Ces actes traduisent une désacralisation inquiétante de l’existence humaine.

Parallèlement, les crimes passionnels et les violences conjugales continuent de marquer l’actualité. Des conflits affectifs ou familiaux dégénèrent parfois en tragédies. Lorsque la frustration prend le dessus sur la maîtrise de soi, l’autre cesse d’être perçu comme une personne à respecter pour devenir un objet de possession ou de revanche.

Ces situations mettent en évidence une difficulté croissante à gérer les émotions, dans une société où l’individualisme tend parfois à affaiblir l’empathie et le sens du dialogue.

La faillite des institutions éducatives

Comment en sommes-nous arrivés là ? Une partie de la réponse réside dans l’affaiblissement progressif des principales structures de socialisation.

La famille en perte d’influence

La famille, premier cadre de transmission des valeurs, joue un rôle essentiel dans la construction morale de l’enfant. Pourtant, les contraintes économiques, les mutations sociales et l’évolution des modes de vie réduisent parfois la disponibilité des parents et leur capacité à exercer pleinement leur mission éducative.

L’école recentrée sur l’instruction

L’école, de son côté, a souvent privilégié la transmission des savoirs académiques au détriment de l’éducation civique, morale et citoyenne. Elle forme des compétences, mais peine parfois à forger des consciences capables de distinguer clairement le bien du mal.

L’influence croissante de la rue et des écrans

Lorsque la famille et l’école ne remplissent plus pleinement leur rôle, d’autres espaces prennent le relais : la rue, les réseaux sociaux et les contenus numériques. Les jeunes peuvent alors être exposés à des modèles de réussite fondés sur l’apparence, l’argent rapide ou la transgression des règles.

Quel avenir pour les générations futures ?

Les inquiétudes pour l’avenir sont réelles. Les générations de demain risquent d’être formées par des adultes eux-mêmes confrontés à des déficits de repères éthiques. Le danger est de voir émerger une société où la ruse et la force l’emporteraient sur le droit, la justice et la vertu.

Il ne s’agit pas de prôner un retour nostalgique au passé ni de rejeter la modernité. Le monde évolue, et l’adaptation est nécessaire. Mais cette adaptation doit s’accompagner d’un discernement exigeant : il nous revient de sélectionner, parmi les influences nouvelles, celles qui élèvent l’être humain plutôt que celles qui l’avilissent.

Si l’homme continue de sacrifier l’éthique sur l’autel du profit matériel, il ne construira pas une société véritablement moderne, mais un univers technologiquement avancé et moralement fragilisé.

La reconstruction morale doit commencer dès aujourd’hui, au sein de la famille, de l’école et de l’ensemble de la société. Car l’éducation ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances ; elle doit aussi apprendre à vivre avec les autres, à respecter la dignité humaine et à faire triompher les valeurs qui fondent toute civilisation durable.