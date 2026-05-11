Des voitures volées au Canada saisies par la douane au Nigeria

Le gouvernement nigérian a annoncé, dimanche 10 mai 2026, la restitution de plusieurs véhicules de luxe volés au Canada. En effet, ceux-ci ont été retrouvés dans le port de Tin Can Island, à Lagos. L’information a été confirmée par les services des douanes nigérianes dans un communiqué officiel relayé par la presse locale.

Cette opération est le résultat de plusieurs mois de coopération entre les autorités nigérianes et la police montée canadienne. Les véhicules, introduits illégalement via des circuits de transport maritime internationaux, ont été sybmoliquement remis aux représentants diplomatiques du Canada à l’occasion d’une cérémonie organisée en grandes pompes, le 4 mai.

Une enquête internationale déclenchée au port de Lagos

Les douanes nigérianes expliquent que cette affaire a démarré après un premier échange de renseignements entre Ottawa et Abuja. Les enquêteurs canadiens avaient en fait évoqué le vol de certains véhicules, ensuite identifiés. Ceux-ci avaient alors été expédiés vers l’Afrique de l’Ouest. Forts de ces renseignements, les agents nigérians ont placé certains conteneurs sous surveillance avant de procéder à leur interception dans l’enceinte portuaire de Lagos.

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D’après les des documents internes consultés par les autorités douanières nigériannes, les véhicules récupérés comprennent notamment une Lamborghini Aventador de 2018, une Rolls-Royce Dawn Convertible de 2021, une Mercedes-Benz G550 de 2019 ou encore un Range Rover de 2023. Une Toyota Tundra de 2026 figure aussi parmi les voitures saisies.

Un processus bien rôdé

D’après les contrôleurs des douanes, il a été précisé qu’un des véhicules avait été dissimulé dans un conteneur transportant plusieurs autres voitures. Ce procédé aurait été déployé à plus grande échelle, permettant ainsi de « cacher » les voitures. Les autorités assurent avoir rapidement bloqué la cargaison après réception des informations transmises par le Canada.

Les douanes estiment que ces filières utilisent régulièrement les routes maritimes pour faire circuler des véhicules volés entre plusieurs continents. Il est aussi à noter que les services nigérians indiquent aussi avoir refusé toute intervention extérieure pendant l’enquête afin de garantir une remise officielle directement aux représentants canadiens.

