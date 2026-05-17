Deux chasseurs américains entrent en collision en Idaho, les pilotes sains et saufs (vidéo)

Deux avions de combat de la Marine américaine sont entrés en collision en plein vol dimanche 18 mai 2026, lors du Gunfighter Skies Air Show organisé à la Mountain Home Air Force Base, dans l’Idaho. Les quatre membres d’équipage ont éjecté et ont été pris en charge par les services médicaux de la base.

L’incident s’est produit à 12h10 heure locale, à environ trois kilomètres au nord-ouest de la base, alors que les deux appareils effectuaient une démonstration acrobatique devant des milliers de spectateurs. Les jets impliqués sont des EA-18G Growler, des appareils spécialisés dans la guerre électronique, appartenant à l’Electronic Attack Squadron 129 (VAQ-129), basé à Whidbey Island dans l’État de Washington. La commandante Amelia Umayam, porte-parole de la Naval Air Forces U.S. Pacific Fleet, a confirmé les faits dans un communiqué officiel.

Quatre éjections en quelques secondes

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent les deux appareils voler en formation serrée avant de se percuter. Les quatre aviateurs — deux par appareil — ont éjecté dans les secondes suivant l’impact. Quatre parachutes ont été observés se déployant simultanément dans le ciel de l’Idaho avant que les deux chasseurs, toujours imbriqués l’un dans l’autre, ne s’écrasent et explosent au sol. Kim Sykes, directrice marketing de Silver Wings of Idaho, co-organisatrice du meeting, a déclaré : « Tout le monde est en sécurité, et je pense que c’est ce qui compte le plus. »

La base temporairement bouclée, le meeting annulé

La Mountain Home Air Force Base a été placée en confinement immédiatement après l’incident, avant que la mesure ne soit levée dans l’heure suivante. Le meeting aérien, dont c’était la deuxième et dernière journée, a été annulé. La police de Mountain Home a demandé au public d’éviter les abords de la base.

Le Gunfighter Skies Air Show était le premier organisé sur cette base depuis 2018, année où un accident mortel impliquant un deltaplane avait endeuillé l’événement. Une enquête a été ouverte par la Marine américaine pour déterminer les circonstances exactes de la collision. Ses conclusions n’ont pas encore été rendues publiques.