Deux militaires français meurent lors d'un exercice de plongée nocturne dans la Maine à Angers

Deux soldats français âgés de 24 et 30 ans ont perdu la vie dans la nuit du lundi 4 au mardi 5 mai 2026, lors d’un entraînement de plongée conduit sur la Maine à Angers, au niveau du pont de Basse Chaîne. Le parquet d’Angers a confirmé leur décès ce mardi.

L’exercice se déroulait de nuit lorsque les deux militaires ont disparu sous l’eau. Un important dispositif de secours a été immédiatement déployé sur les quais : plongeurs spécialisés, équipes de la sécurité civile et moyens nautiques ont quadrillé la zone. Après plusieurs dizaines de minutes de recherches, les deux hommes ont été localisés à proximité immédiate du pont, dans un état critique. Transportés en urgence absolue au CHU d’Angers, ils n’ont pas survécu à leurs blessures.

Une enquête ouverte pour déterminer les circonstances

Le parquet d’Angers devrait ouvrir une enquête judiciaire afin d’établir les causes exactes de l’accident. Les conditions dans lesquelles l’exercice a été organisé — notamment le choix d’un entraînement nocturne en milieu fluvial — feront vraisemblablement partie des éléments examinés.

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Les accidents lors d’exercices militaires de plongée sont rares mais documentés. En France, les entraînements de ce type sont encadrés par des protocoles de sécurité stricts relevant de la réglementation interarmées, qui impose notamment la présence de plongeurs de sécurité en surface et des procédures d’urgence prédéfinies. Le respect de ces protocoles lors de cette opération constitue l’un des axes que l’enquête devrait explorer.

L’unité concernée non encore identifiée officiellement

Aucune communication officielle de l’armée française n’avait précisé, au moment de la publication de cet article, à quelle unité appartenaient les deux soldats. Le ministère des Armées n’a pas non plus réagi publiquement dans l’immédiat.

Les conclusions de l’enquête judiciaire, dont l’ouverture formelle est attendue dans les prochaines heures, permettront de déterminer si des manquements aux règles de sécurité sont en cause.