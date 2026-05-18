Dexter, À la droite du père : Cady Kafimiché plonge une journaliste au cœur d’un pouvoir mystique

Les amoureux de la littérature ont assisté, samedi 16 mai 2026, au prélancement du livre Dexter : À la droite du père de l’écrivain béninois Cady Kafimiché. À travers ce thriller politique aux accents surnaturels, l’auteur met en scène une journaliste d’investigation confrontée à un système de pouvoir opaque où se mêlent ambitions politiques, manipulations mystiques et quête de vérité.

Assassinats, kidnappings et disparitions orchestrées figurent parmi les dangers auxquels peuvent être exposés les journalistes d’investigation dans certains contextes. Cette réalité constitue l’un des fils conducteurs de l’ouvrage de Cady Kafimiché.

Publié au format broché et composé de 329 pages, le roman se présente comme une fiction politique et sociale destinée aux lecteurs âgés d’au moins 16 ans. L’œuvre suit principalement le parcours d’Iris Maé Abiyé, journaliste d’investigation et rédactrice en chef du média fictif Le Journal du Peuple. Déterminée à faire la lumière sur des secrets enfouis au sein d’un État fédéral imaginaire créé par sept chefs d’État africains, elle évolue dans un univers dont l’action se déroule en 2032 dans l’État de Mineland.

Lors de la cérémonie de prélancement, l’auteur a expliqué que son livre puise une partie de son inspiration dans les réalités contemporaines. « Nous vivons beaucoup de choses dans la réalité qui, quand même, ont sans doute influencé, un temps soit peu, l’écriture de ce livre-là », a confié Cady Kafimiché.

Un thriller politique aux dimensions mystiques et sociales

Dans l’univers imaginé par l’auteur, sept États décident de s’unir pour former la République fédérale de Mineland, un ensemble bâti autour des principales richesses minières et agricoles de chaque territoire. Mais derrière cette dynamique d’intégration et de solidarité apparaissent rapidement des tensions alimentées par des forces occultes cherchant à contrôler le pouvoir.

Selon Cady Kafimiché, le roman repose sur trois dimensions majeures : politique, surnaturelle et sociale. « Dans la dimension politique, nous avons le pouvoir d’État qui est exercé dans toutes ses formes et influencé par ce côté occulte, ce côté mystique », a-t-il expliqué.

Le récit entraîne ainsi le lecteur dans un univers où décisions politiques, influences spirituelles et manipulations secrètes s’entremêlent dans une atmosphère de suspense permanent. À travers cette fiction, l’auteur entend interroger les rapports entre pouvoir, foi et vérité, tout en mettant en lumière les compromis invisibles susceptibles d’entourer les sphères dirigeantes.

Iris, une journaliste face aux secrets d’État

Au centre de l’intrigue se trouve Iris, une journaliste d’investigation qui découvre progressivement l’existence d’un vaste secret menaçant l’équilibre du nouvel État fédéral. Déterminée à comprendre les mécanismes cachés derrière certaines décisions politiques, elle s’engage dans une quête de vérité qui l’expose à de multiples pressions et intimidations. « Elle va subir toutes sortes de pressions, toutes sortes de mysticismes tout au long de l’œuvre », a indiqué l’auteur, décrivant un personnage qui « reste droite dans ses bottes » malgré les obstacles.

À travers ce personnage, le roman explore les risques liés à la recherche de la vérité face à des intérêts puissants. Entre tensions politiques, influences occultes et menaces invisibles, Iris incarne une figure de résistance dans un environnement marqué par la peur et les rapports de force.

Une œuvre saluée pour son suspense

Dexter : À la droite du père est préfacé par Rachidath Bouraïma. Présente lors du prélancement, la professionnelle des médias s’est dite « émerveillée » d’avoir signé la préface de l’ouvrage. « J’ai été positivement surprise par la qualité de la plume de l’auteur », a-t-elle déclaré, qualifiant le livre de « chef-d’œuvre ». Elle a particulièrement insisté sur la capacité du roman à maintenir le lecteur dans une tension constante. « Si je devais résumer le livre en un mot, je dirais suspense », a-t-elle affirmé.

Selon elle, le récit entraîne le lecteur dans « une montagne russe » émotionnelle au cours de laquelle les personnages révèlent progressivement des facettes inattendues au fil des pages. Le lancement officiel de Dexter : À la droite du père est annoncé pour le 18 juillet 2026. En attendant cette date, le livre est disponible en précommande au prix de 7 500 francs CFA pour la version papier crème et de 7 000 francs CFA pour la version papier blanc et noir.