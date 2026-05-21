Elon Musk compare Neuralink à des « technologies de niveau Jésus »

Le dirigeant de Neuralink, Elon Musk, a présenté lundi les avancées de sa société d’implants cérébraux lors du Sommet international Samson sur la mobilité intelligente organisé à Tel-Aviv, en Israël. L’entrepreneur américain y a évoqué des « technologies semblables à celles de Jésus » en parlant des dispositifs développés par Neuralink pour restaurer certaines fonctions motrices ou sensorielles chez des patients lourdement handicapés.

Interrogé à distance sur les innovations technologiques qu’il estime encore sous-estimées, Elon Musk a d’abord mis en avant les activités spatiales de SpaceX avant de revenir sur les travaux de Neuralink autour des interfaces cerveau-machine. Selon lui, ces systèmes permettraient déjà à certaines personnes paralysées de retrouver une forme d’interaction avec leur environnement numérique.

Des implants destinés aux patients paralysés

Au cours de son intervention, Elon Musk a affirmé que les implants de Neuralink avaient permis à des patients ayant perdu la communication entre le cerveau et le corps de « reparler ». Il a également déclaré que l’entreprise pensait pouvoir, à terme, aider certains patients à remarcher ou à retrouver la vue.

« Ce sont en quelque sorte des technologies que je qualifierais de miraculeuses », a-t-il déclaré pendant la conférence organisée en Israël.

Neuralink développe des implants cérébraux capables de transmettre des signaux neuronaux vers un ordinateur ou un appareil externe. L’objectif affiché par l’entreprise est de permettre à des personnes atteintes de paralysie sévère ou de maladies neurologiques de contrôler des outils numériques uniquement par la pensée.

Premier essai humain réalisé en 2024

La société avait annoncé en 2024 avoir implanté pour la première fois son dispositif chez un humain. Le patient, Noland Arbaugh, paralysé après un accident, avait ensuite montré sa capacité à déplacer un curseur d’ordinateur et à jouer à des jeux vidéo grâce à l’implant cérébral.

Depuis plusieurs années, Elon Musk présente aussi le projet « Blindsight », un programme destiné à développer des implants susceptibles d’aider des personnes malvoyantes ou aveugles. Selon Neuralink, cette technologie reste encore en phase de développement expérimental.

Les essais cliniques de l’entreprise sont encadrés par les autorités sanitaires américaines. En 2023, la Food and Drug Administration avait autorisé Neuralink à lancer ses premiers tests sur des patients humains après plusieurs années de recherches et d’évaluations réglementaires.