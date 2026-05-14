Espagne : Pedro Sánchez défend Lamine Yamal après son geste en soutien à la Palestine

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a pris publiquement la défense du footballeur du FC Barcelone Lamine Yamal le 14 mai, après que le joueur a brandi le drapeau palestinien durant la parade de titre en Liga, le 12 mai. Sánchez s’est exprimé sur le réseau social X pour réfuter les accusations d’incitation à la haine portées contre le jeune ailier de 18 ans. « Ceux qui considèrent que brandir le drapeau d’un État est « inciter à la haine » ont perdu la raison ou ont été aveuglés par leur propre ignominie. Lamine n’a fait qu’exprimer la solidarité envers la Palestine que ressentent des millions d’Espagnols », a écrit le chef du gouvernement.

L’action de Yamal s’aligne sur la ligne diplomatique officielle de l’Espagne. Sánchez a rappelé que Madrid reconnaît l’État de Palestine et a condamné les opérations militaires en cours : « Dès le début, l’Espagne a condamné l’attaque du Hamas puis elle a condamné la guerre menée par les autorités israéliennes dans la bande de Gaza », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse le 13 mai.

Des soutiens au-delà du gouvernement

Le sélectionneur de l’équipe d’Espagne Luis de la Fuente a défendu Yamal contre les critiques jugées infondées. L’entraîneur du Barça, Hansi Flick, a adopté une position plus nuancée : s’il a admis ne pas apprécier ce type de geste, il a souligné que le joueur était responsable de ses actes. « C’est sa décision personnelle. Il est adulte », a déclaré le technicien allemand en conférence de presse.

Les réactions polarisées émises par Israël contrastent avec ces soutiens. Le ministre israélien de la Défense Israel Katz a qualifié le geste d’« haineuse » et affirmé que Yamal « a choisi d’inciter à la haine contre Israël ». L’association des supporters du Barça basée en Israël a adressé une lettre de protestation à la direction du club, estimant que la politique ne devrait pas interférer dans le sport.

Une position discordante du club

Le FC Barcelone a pris ses distances avec le geste du joueur. La direction a publié un communiqué soulignant que l’action était personnelle et ne représentait pas le club. La chaîne espagnole a également annoncé que les images de Yamal avec le drapeau palestinien ne seraient pas incluses dans les rediffusions officielles de la parade. Ces développements interviennent alors que la ville de Barcelone demeure un foyer de mobilisation pro-palestinienne depuis octobre 2023, transformant le geste sportif en événement politique de portée nationale.