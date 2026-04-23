Barcelone : Lamine Yamal forfait jusqu'à la fin de la saison mais attendu pour le Mondial

L’ailier droit du FC Barcelone, Lamine Yamal manquera le reste de la saison de Liga mais devrait pouvoir participer à la Coupe du monde 2026. Le jeune attaquant de 18 ans s’est blessé mercredi soir lors de la victoire face au Celta Vigo (1-0) après avoir transformé un penalty en première mi-temps.

Selon l’annonce du club catalan, Yamal souffre d’une déchirure aux ischio-jambiers de la jambe gauche. Le joueur suivra un traitement conservateur et ne rejoindra pas ses coéquipiers pour les huit dernières journées de championnat. Une enchaînement de 50 jours sépare sa blessure du début du Mondial le 11 juin, une fenêtre que le club estime suffisante pour sa rééducation.

Une saison de haut niveau interrompue brutalement

Yamal a connu une campagne exceptionnelle avant sa blessure. Selon ses statistiques officielles en Liga 2025-2026, il enregistrait 16 buts et 11 passes décisives pour 2 268 minutes jouées, avec une note moyenne de 8,33. Toutes compétitions confondues, il était crédité de 45 matchs et 24 buts depuis le début de la saison.

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La blessure s’est produite dans des circonstances particulières. Après avoir dribblé un défenseur et obtenu un penalty en première mi-temps, Yamal a calmement transformé le tir au but. À peine relevé, il s’est immédiatement écroué au sol, victime d’une vive douleur à l’arrière de la cuisse gauche. Hansi Flick l’a remplacé par Roony Bardghji avant la pause.

L’Espagne retient son souffle avant le Mondial

La nouvelle préoccupe l’ensemble de la sélection espagnole. Yamal figure parmi les joueurs clés de la Roja pour la Coupe du monde. Selon le journal Goal.com, le jeune prodige est présenté comme figure emblématique du projet espagnol. Le sélectionneur Luis de la Fuente compte sur lui pour les trois matchs de poule contre le Cap-Vert (15 juin), l’Arabie saoudite (21 juin) et l’Uruguay (27 juin).

Pour Barcelone, l’impact se mesure immédiatement en Liga. Les Blaugrana conservent leur avance de neuf points sur le Real Madrid après cette 33e journée, mais achèveront leur saison domestique sans l’un de leurs meilleurs éléments offensifs. Hansi Flick devra adapter son dispositif pour les huit derniers matchs, où chaque point compte dans la course au titre avec Madrid en embuscade.