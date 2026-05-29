Espagne : record de naturalisations depuis douze ans, les Marocains en tête

L’Espagne a accordé sa nationalité à 299.732 étrangers en 2025, un niveau jamais atteint depuis le lancement de cette série statistique en 2013. Les Marocains constituent le premier groupe de nouveaux citoyens espagnols, devant plusieurs nationalités d’Amérique latine, selon les données publiées par l’Institut national des statistiques (INE).

L’Institut national des statistiques espagnol (INE) a indiqué jeudi que près de 300.000 personnes avaient acquis la nationalité espagnole au cours de l’année 2025. Avec exactement 299.732 naturalisations enregistrées, le pays a établi un nouveau record sur la période couverte par les statistiques officielles, soit depuis douze ans.

Le nombre de naturalisations a progressé de 18,7 % par rapport à l’année précédente, d’après les chiffres communiqués par l’organisme public.

Les Marocains en tête des nouveaux citoyens

Les ressortissants marocains arrivent au premier rang des bénéficiaires avec 42.114 acquisitions de nationalité. Ils devancent les Colombiens (37.712 personnes), les Vénézuéliens (36.271), les Honduriens (20.745) et les Péruviens (15.920).

Si les Marocains occupent la première place, les ressortissants d’Amérique latine dominent largement le classement. Neuf des dix principales nationalités concernées par ces naturalisations sont issues de cette région du monde.

Les données de l’INE montrent également que la Catalogne et la Communauté de Madrid ont concentré le plus grand nombre d’octrois de nationalité au cours de l’année écoulée.

Des règles favorables pour les ressortissants latino-américains

La forte présence de citoyens originaires d’Amérique latine s’explique notamment par les dispositions prévues par la législation espagnole. Contrairement à la règle générale exigeant dix années de résidence légale avant une demande de nationalité, les ressortissants de nombreux pays latino-américains peuvent engager cette procédure après seulement deux années de résidence en Espagne.

Cette facilité administrative contribue à maintenir un niveau élevé de naturalisations parmi les communautés latino-américaines installées dans le pays.

Une immigration en hausse depuis plusieurs années

Ces chiffres interviennent alors que l’Espagne enregistre depuis plusieurs années une augmentation de sa population étrangère. Les arrivées en provenance du Maroc, d’Amérique latine et d’autres pays africains ont accompagné les besoins croissants de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs de l’économie espagnole.

Les statistiques publiées par l’INE confirment ainsi la poursuite d’une dynamique migratoire qui continue de transformer le paysage démographique du pays. Les prochains bilans officiels permettront de mesurer si le seuil des 300.000 naturalisations annuelles sera dépassé lors des exercices suivants.