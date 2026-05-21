« États-Unis du Nigeria » : la présidence dément vouloir changer le nom du pays

La présidence nigériane a démenti jeudi 21 mai, toute intention de renommer le pays « États-Unis du Nigeria », qualifiant les allégations relayées en ligne de désinformation destinée à déstabiliser la nation avant les élections de janvier 2027. Un communiqué de Bayo Onanuga, conseiller spécial du président Bola Tinubu chargé de l’information et de la stratégie, rejette catégoriquement ces rumeurs comme un « complot ourdi par certains politiciens désespérés pour semer la discorde ».

Les rumeurs et leur cadre politique

Une histoire virale prétendait que le président Tinubu projetait des amendements constitutionnels pour renommer le Nigeria et abolir la charia dans les États du Nord. Le communiqué présidentiel affirme que ces affirmations, s’appuyant sur des sources anonymes, font partie d’une campagne de déstabilisation orchestrée à quelques mois du scrutin présidentiel. La présidence accuse les propagateurs de cette fausse information d’être des « agents de déstabilisation et des marchands de désordre ». Aucun projet législatif intitulé « Projet de Fédération Véritable » n’aurait été prévu pour être soumis au Parlement national avant le 15 décembre, précise le communiqué.

Les conditions légales pour modifier la Constitution

Les amendements constitutionnels au Nigeria ne relèvent pas de la seule discrétion du chef de l’État ou du Parlement. Selon Bayo Onanuga, ils exigent l’approbation d’une majorité des deux tiers dans les deux chambres du Parlement national, ainsi que le consentement des 36 assemblées législatives des États. Cette procédure rigide limite considérablement la capacité du président à imposer unilatéralement de telles modifications.

Orientation économique du gouvernement

La présidence affirme que le président Tinubu concentre ses efforts sur l’approfondissement des réformes économiques engagées depuis le début de son mandat et sur la livraison de résultats tangibles aux Nigérians. Les élections présidentielles et législatives nigériane se tiendront le 16 janvier 2027, tandis que les élections des gouverneurs et des assemblées législatives des États sont prévues pour le 6 février 2027.