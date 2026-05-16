Le Nigeria et les USA éliminent le chef djihadiste Al-Manuki, Tinubu remercie Trump

Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a annoncé ce samedi 16 mai que les forces armées du Nigeria et des United States ont mené une opération conjointe ayant abouti à l’élimination d’Abu-Bilal Al-Manuki, présenté comme un haut responsable de l’Islamic State en Afrique de l’Ouest. La frappe a visé un complexe situé dans le bassin du lac Tchad, une zone qui reste l’un des principaux foyers d’activité des groupes djihadistes dans la région.

Dans un message publié sur son compte X, le chef de l’État nigérian a indiqué que plusieurs lieutenants du dirigeant ont également été tués. Selon lui, les premières évaluations confirment que cette opération a porté « un coup sévère » aux rangs de l’organisation.

Tinubu salue l’appui de Donald Trump

Dans sa déclaration, Bola Tinubu a remercié Donald Trump pour son « leadership » et son « soutien inébranlable » à cette coopération sécuritaire. Le président nigérian a également félicité les militaires des deux pays pour leur professionnalisme et leur courage.

Cette prise de position met en avant la coopération militaire entre Abuja et Washington, notamment dans les domaines du renseignement, de la surveillance et des opérations ciblées contre les groupes affiliés à l’État islamique.

Le bassin du lac Tchad reste une zone de forte activité de l’ISWAP

La branche ouest-africaine de l’État islamique, connue sous l’acronyme ISWAP, demeure active dans les zones frontalières autour du lac Tchad. L’armée nigériane y mène régulièrement des frappes et des opérations terrestres, en particulier dans les États de Borno, Yobe et Adamawa. Le Nigeria coopère également avec le Niger, le Tchad et le Cameroon au sein de la Multinational Joint Task Force pour combattre Boko Haram et les factions affiliées à l’État islamique.

D’autres opérations annoncées

Bola Tinubu a déclaré attendre « d’autres frappes décisives contre toutes les enclaves terroristes à travers le pays ». Cette déclaration laisse entrevoir la poursuite des opérations conjointes alors que les autorités nigérianes cherchent à affaiblir durablement les groupes armés actifs dans le nord-est du pays et dans la région du lac Tchad.