Instagram : des internautes "piégés" par une fonctionnalité de photo instantanée

Instagram a déployé une nouvelle fonctionnalité baptisée « Instants » dans sa messagerie privée. Le groupe Meta mise sur des photos prises et envoyées en temps réel, sans filtre ni retouche, une nouveauté qui a surpris une partie des utilisateurs du réseau social.

Disponible dans les messages privés d’Instagram après une mise à jour de l’application, l’outil permet d’envoyer une photo éphémère visible une seule fois pendant une durée de 24 heures. Selon le communiqué publié par Instagram, les utilisateurs doivent obligatoirement capturer l’image directement depuis l’appareil photo intégré à l’application. Aucun import depuis la galerie du téléphone n’est autorisé.

Une publication spontanée envoyée aux contacts Instagram

La fonction apparaît sous la forme d’une petite pile de photos placée dans la boîte de réception des messages privés. Après avoir appuyé sur l’icône de l’appareil photo, l’utilisateur peut prendre un cliché puis sélectionner les destinataires.

Plusieurs internautes ont toutefois découvert que, par défaut, les images peuvent être envoyées à l’ensemble de leurs contacts Instagram si les paramètres ne sont pas modifiés avant l’envoi. Ce fonctionnement a rapidement provoqué des réactions critiques sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs affirmant avoir partagé des clichés peu flatteurs ou pris sur le vif sans avoir anticipé la diffusion élargie.

Instagram précise également que les photos ne peuvent pas être retouchées avant l’envoi. Les destinataires disposent d’une seule ouverture pour consulter l’image, même si celle-ci reste disponible dans la conversation pendant 24 heures.

Meta poursuit sa stratégie de contenus “authentiques”

Avec Instants, Meta continue d’ajouter de nouvelles expériences sociales à Instagram. Depuis plusieurs années, le groupe américain multiplie les tests autour des contenus spontanés et des échanges éphémères afin de concurrencer des plateformes comme BeReal ou encore Snapchat.

Instagram avait déjà renforcé les formats courts avec les Reels, développé des outils basés sur l’intelligence artificielle et intégré davantage de fonctions de partage rapide dans les stories et les messages privés. Plusieurs nouveautés ont d’abord été testées sur un nombre limité d’utilisateurs avant d’être généralisées à l’échelle mondiale.

Le groupe Meta poursuit également l’intégration de ses outils d’IA dans ses différentes applications, notamment pour la recommandation de contenus et les fonctionnalités créatives destinées aux créateurs et aux utilisateurs réguliers. Instants est désormais accessible progressivement sur les versions récentes d’Instagram pour iOS et Android via les messages privés de l’application.