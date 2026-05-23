Investiture de Wadagni : Tinubu sera représenté par Shettima, son vice-président

La présidence du Nigeria a annoncé le 23 mai 2026 que le vice-président Kashim Shettima se rendra à Cotonou dimanche 24 mai pour représenter le président Bola Ahmed Tinubu à l’investiture de Romuald Wadagni comme chef de l’État béninois. Cette délégation répond à la volonté d’Abuja de consolider les liens régionaux au moment où le Bénin franchit une nouvelle étape politique.

Un geste diplomatique du Nigeria envers le Bénin

La présidence nigériane a annoncé que Shettima quitterait Abuja pour Cotonou afin de participer à la cérémonie. Selon le communiqué officiel, le Nigeria considère que « la stabilité et la paix de la CEDEAO restent une priorité ». Cette représentation de haut niveau reflète l’importance que l’administration Tinubu attribue aux relations bilatérales entre les deux puissances économiques de l’Afrique de l’Ouest. Le sénateur Shettima sera accompagné de conseillers et de responsables gouvernementaux.

L’investiture de Wadagni marque un tournant politique au Bénin

Romuald Wadagni, ancien ministre de l’Économie et des Finances sous Patrice Talon, prêtera serment dimanche pour un mandat de sept ans. Élu en avril 2026 avec plus de 94 % des suffrages exprimés, il succède à Patrice Talon après dix années de gouvernance. Sa vice-présidente, Mariam Chabi Talata, prêtera également serment lors de la même journée.

La cérémonie se déroulera en deux phases : d’abord au Palais de la Marina vers 10 heures, où le président sortant remettra officiellement le pouvoir à son successeur, puis au Palais des Congrès de Cotonou pour la prestation de serment proprement dite.

Les relations Nigeria – Bénin au cœur de l’agenda régional

Le Nigeria et le Bénin entretiennent des rapports historiques et économiques importants. La participation de Shettima à l’investiture de Wadagni affirme la continuité du dialogue entre Abuja et Cotonou. Le vice-président nigérian regagnera le pays une fois la cérémonie achevée, marquant la fin d’une étape clé dans la transition politique béninoise.