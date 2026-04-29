CEDEAO : la Chine livre le nouveau siège à Abuja, un projet à 56,5 millions $

La République populaire de Chine a officiellement remis, mardi 28 avril 2026 à Abuja, le nouveau siège de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Le complexe, financé à hauteur de 56,5 millions de dollars par Pékin, a été livré lors d’une cérémonie réunissant des responsables de l’organisation régionale et des autorités nigérianes.

L’ambassadeur de Chine au Nigeria, Yu Dunhai, a présenté cette réalisation comme une étape marquante dans les relations entre la Chine et la CEDEAO. « Je pense que ce sera un moment historique dans l’histoire de la coopération amicale entre la Chine et la CEDEAO », a-t-il déclaré, évoquant un partenariat établi depuis une trentaine d’années.

Un complexe destiné à renforcer les capacités de la Commission

Selon les autorités chinoises, l’infrastructure a été conçue pour répondre aux besoins opérationnels de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Le bâtiment, décrit comme moderne et multifonctionnel, doit permettre d’améliorer les conditions de travail des équipes chargées de la mise en œuvre des politiques régionales.

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Le président de la Commission, Omar Alieu Touray, a rappelé que le financement du projet, équivalant à 368 millions de yuans, avait été accordé par le gouvernement chinois. Il a également insisté sur la nécessité d’assurer la maintenance du site afin de garantir sa durabilité.

Coopération économique et perspectives commerciales

Lors de la cérémonie, les responsables de la CEDEAO ont mis en avant les opportunités économiques liées au renforcement des relations avec la Chine. Selon Omar Alieu Touray, un accès élargi au marché chinois pourrait favoriser les exportations ouest-africaines, en particulier dans le secteur agricole, et soutenir la création d’emplois dans la région.

Les autorités chinoises ont, pour leur part, réaffirmé leur position de coopération fondée sur la non-ingérence et l’absence de conditions politiques, tout en soulignant l’importance des échanges commerciaux et des projets de développement.

Un modèle déjà expérimenté sur le continent

La construction de ce siège intervient dans la continuité d’initiatives similaires menées par Pékin en Afrique. En 2012, la Chine avait déjà financé et construit le siège de l’Union africaine à Addis-Abeba, un complexe estimé à environ 200 millions de dollars et destiné à accueillir les principales institutions de l’organisation continentale.

À Abuja, les travaux du nouveau siège de la CEDEAO avaient été lancés en octobre 2023. Deux ans après la pose de la première pierre, la livraison du bâtiment ouvre la voie à son installation progressive par les services de la Commission, avant une mise en service complète attendue dans le courant de l’année 2026.