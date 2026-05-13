La Russie émet un mandat d'arrêt contre l'ex-ministre britannique Ben Wallace

Le ministère de l’Intérieur russe a placé mercredi 13 mai l’ancien secrétaire britannique à la Défense Ben Wallace sur sa liste nationale des personnes recherchées au titre d’un article pénal. Le document est apparu dans la base de données officielle de l’institution sans qu’aucune précision sur la nature exacte de l’infraction retenue ne soit rendue publique.

Des appels à frapper la Crimée en toile de fond

Selon les médias russes, l’inscription de Wallace sur cette liste serait liée à une procédure pénale relevant du terrorisme. Elle ferait suite à des propos tenus en septembre 2025, dans lesquels l’ancien ministre aurait appelé à des frappes visant la Crimée afin de la rendre « inhabitable ». Les autorités russes n’ont toutefois pas précisé l’article du code pénal sur lequel repose cette mise en recherche.

Wallace a dirigé le ministère britannique de la Défense de 2019 à 2023, sous les gouvernements successifs de Boris Johnson, Liz Truss et Rishi Sunak. Durant cette période, il s’est imposé comme l’un des artisans majeurs du soutien occidental à l’Ukraine, étant le premier responsable occidental à avoir réclamé et acheminé une aide militaire létale à Kiev avant le déclenchement de la guerre en février 2022. Après son départ du gouvernement, il a maintenu des prises de position publiques tranchées sur le conflit.

Moscou balaie la question d’un revers de main

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a jugé « stupides » les propos de Wallace et a indiqué que Moscou ne considère pas nécessaire de réagir aux déclarations d’anciens responsables occidentaux sur la Russie. Cependant, cette prise de distance sur le plan verbal n’empêche pas la décision d’avoir des conséquences juridiques en Russie.

Depuis 2022, la Russie a placé sur des listes similaires plusieurs dizaines de personnalités étrangères, dont des responsables politiques européens et américains, généralement sous couvert d’articles liés au terrorisme ou à la diffusion de « fausses informations » sur l’armée russe. Ces mandats, exposent théoriquement leurs destinataires à une arrestation en cas de présence sur le territoire russe ou dans un pays appliquant les demandes d’entraide judiciaire de Moscou. Le gouvernement britannique n’a pas réagi publiquement à cette annonce au moment de la publication de cet article.