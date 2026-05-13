Russie : l'ex-ministre britannique Ben Wallace recherché pour ses propos sur la Crimée

Le ministère russe de l’Intérieur (МВД) a inscrit Ben Wallace, ancien secrétaire d’État britannique à la Défense (2019-2023), sur sa liste fédérale des personnes recherchées, selon une publication diffusée le 13 mai 2026 par le média d’État russe RT. La fiche officielle mentionne la nationalité britannique du responsable politique, sa date de naissance (15 mai 1970) et son lieu de naissance, Farnborough, dans le Grand Londres, sans préciser l’article du Code pénal invoqué.

Une procédure visant déjà plusieurs responsables étrangers

L’inscription de Wallace allonge une liste de dirigeants et responsables étrangers placés dans la base du МВД depuis 2022. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son prédécesseur Petro Porochenko y figurent depuis mai 2024, au titre d’un article non précisé du Code pénal russe, comme l’a rapporté Radio Free Europe. Le chef du renseignement militaire ukrainien Kyrylo Boudanov et celui du SBU Vasyl Maliouk avaient été ajoutés respectivement en décembre 2023 et mars 2024.

Ces inscriptions n’ont aucune portée exécutoire hors du territoire russe. Elles ne valent ni mandat d’arrêt international ni notice rouge d’Interpol, l’organisation policière internationale rejetant systématiquement les demandes russes qu’elle estime à motivation politique. Selon le média indépendant russe Mediazona, qui surveille la base du ministère, plus de 24 500 notifications criminelles ont été ajoutées entre mars et septembre 2025.

Des déclarations tenues à Varsovie en septembre 2025

L’inscription fait suite aux propos tenus par Wallace lors du Warsaw Security Forum, le 30 septembre 2025. Devant l’auditoire polonais, l’ancien ministre avait appelé les alliés occidentaux à fournir à Kiev des capacités de frappe à longue portée afin, selon ses mots traduits du discours rapporté par The Guardian, de « rendre la Crimée inhabitable » et d’« étrangler la vie » sur la péninsule annexée en 2014.

Wallace avait également plaidé pour la livraison de missiles Taurus allemands à l’Ukraine, en vue de viser le pont de Kertch reliant la Crimée à la Russie continentale, qu’il qualifiait de monument à l’amour-propre du président russe.

Aucune réaction officielle de Londres à ce stade

Le Foreign Office britannique n’a pas réagi publiquement à cette inscription dans les heures qui ont suivi la publication de la fiche par RT. Wallace, qui a quitté ses fonctions ministérielles en août 2023 et son siège de député en juillet 2024, n’a pas commenté.

La portée concrète de l’inscription reste limitée à un éventuel déplacement de l’ancien responsable sur le territoire russe ou dans un pays lié à Moscou par des accords d’extradition bilatéraux — hypothèse jugée improbable par les observateurs.