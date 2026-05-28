La Russie met en garde le Japon contre le déploiement du système américain Typhon

Le ministère russe des Affaires étrangères a adressé jeudi 28 mai un avertissement direct à Tokyo concernant la présence prévue de systèmes de missiles américains Typhon sur le sol japonais. Maria Zakharova, porte-parole du département diplomatique russe, a déclaré devant les journalistes que Moscou considérait ces exercices conjoints comme une menace pour la stabilité régionale et ses propres intérêts de sécurité en Extrême-Orient.

Des déploiements prévus à Kagoshima

Selon l’agence Kyodo, les forces américaines envisagent de déployer le système Typhon sur la base aérienne de Kanoya, dans la préfecture de Kagoshima, dans le cadre d’exercices militaires prévus de juin à septembre. Ces opérations incluraient aussi l’installation de lance-roquettes HIMARS, en complément du système Typhon, capable de lancer des missiles à portée intermédiaire et à courte portée.

Moscou a indiqué qu’elle entendait procéder à une évaluation attentive « des risques stratégiques découlant de telles actions provocatrices » afin de développer des réponses militaires et techniques correspondantes. Zakharova a averti que la Russie considèrerait ces installations comme « des démarches délibérées et hostiles au détriment des intérêts nationaux russes ».

Un cadre diplomatique dégradé

Cette mise en garde intervient dans un environnement de tensions entre Moscou et Tokyo. Les relations entre les deux pays ont atteint leur point le plus bas en décennies, marquées par des différends sur les îles Kouriles, des sanctions croisées depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, et le blocage de diplomates japonais en novembre 2025. Quelques mois plus tôt, entre janvier et mars 2026, la Russie avait déjà déployé des forces militaires dans les eaux disputées des îles Kouriles pour des exercices de tir réel, signalant ainsi son intransigeance sur ces territoires que le Japon revendique depuis 1945.

Le ministère russe des Affaires étrangères a signalé à Tokyo que le déploiement de systèmes de missiles américains créerait une menace directe le long de ses frontières d’Extrême-Orient, même en cas de rotation ou de stationnement temporaire. Moscou redoute que cette présence militaire ne catalyse une instabilité dans le Pacifique, au moment où la coordination militaire russo-chinoise s’intensifie dans la région. Les exercices doivent débuter en juin et s’achever en septembre 2026.