Zakharova : « L'Ukraine a reçu plus que toute l'Afrique subsaharienne réunie »

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a affirmé le 26 mai 2026 que l’Ukraineavait perçu de la Banque mondiale plus de 70 milliards de dollars, soit davantage que le soutien annuel cumulé accordé à l’ensemble des pays d’Afrique subsaharienne. La déclaration a été faite lors du Forum international de sécurité (ISF) de Moscou, en marge d’une conférence consacrée à la lutte contre le néocolonialisme.

Un chiffre brandi dans un forum pro-russe

L’ISF, qui se tient du 26 au 29 mai 2026 à Moscou, réunit chaque année des délégations de pays que la Russie qualifie de « majorité mondiale ». Zakharova y a déclaré que si ces fonds « avaient été destinés aux pays en développement, ils auraient produit des résultats tangibles ». Le média d’État RT a relayé la déclaration quelques minutes après son prononcé.

Des chiffres officiels qui nuancent la comparaison

Les données publiées par la Banque mondiale permettent de contextualiser l’affirmation. Selon un document officiel de janvier 2026, 88,2 milliards de dollars ont été mobilisés pour l’Ukraine depuis le 24 février 2022 — un montant qui inclut des fonds transitant via la Banque mondiale pour le compte de donateurs tiers, principalement les États-Unis et les pays européens, et non des financements propres de l’institution. Pour l’Afrique subsaharienne, la Banque mondiale a approuvé 26,2 milliards de dollars en engagements directs pour l’exercice fiscal 2025, dont 22,4 milliards via l’IDA, son guichet dédié aux pays les plus pauvres.

La comparaison opérée par Zakharova rapproche un total cumulé sur quatre ans, intégrant des fonds de tiers, à un engagement annuel direct de la Banque — deux grandeurs méthodologiquement distinctes.

Le Forum international de sécurité de Moscou se poursuit jusqu’au 29 mai 2026. Aucune réaction officielle de la Banque mondiale n’avait été publiée au moment de la rédaction de cet article.