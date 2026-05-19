Le président kényan félicite Arsenal, champion d'Angleterre et finaliste de la LDC

William Ruto, président de la République du Kenya, a adressé publiquement ses félicitations au club londonien d’Arsenal, sacré champion de Premier League le 19 mai 2026. Le titre a été officiellement acquis après le match nul concédé par Manchester City face à Bournemouth (1-1), qui a rendu la première place mathématiquement inaccessible pour le club mancunien.

Dans un message publié sur X, le chef d’État kényan a salué « la puissance de l’espoir, de la résilience et du travail acharné », évoquant le parcours du club à travers « des périodes de lutte et de revers écrasants » avant de parvenir au titre.

Un sacre après quatre saisons de near-miss

Arsenal remporte la Premier League pour la première fois depuis la saison 2003-2004, celle des « Invincibles » d’Arsène Wenger, qui avaient bouclé l’ensemble du championnat sans la moindre défaite. Sous la direction de l’entraîneur espagnol Mikel Arteta, le club londonien avait terminé vice-champion trois saisons consécutives — derrière Manchester City en 2023 et 2024, puis derrière Liverpool en 2025 — avant de décrocher le titre cette année.

Le sacre est intervenu avec une journée d’avance sur la fin du championnat. Arsenal se déplacera à Crystal Palace dimanche 24 mai pour la dernière journée, où la remise du trophée de Premier League est prévue à Selhurst Park.

Une finale européenne en ligne de mire

Le titre en championnat n’est pas le seul objectif encore ouvert pour Arsenal cette saison. Le club a atteint la finale de la Ligue des Champions, seulement la deuxième de son histoire, après avoir éliminé l’Atlético de Madrid en demi-finale. Les Gunners affronteront le Paris Saint-Germain, tenant du titre, le 30 mai au Puskas Arena de Budapest.