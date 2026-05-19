Le Togo emboîte le pas au Bénin et supprime les visas pour tous les Africains

Le Togo a annoncé le lundi 18 mai 2026, une exemption de visa à tous les ressortissants des États africains détenteurs d’un passeport national valide. L’annonce a été faite par le Colonel Calixte Batossie Madjoulba, ministre de la sécurité, qui a confirmé cette décision du Président du Conseil pour l’ensemble du territoire togolais.

Selon le communiqué, cette mesure répond à la volonté des autorités togolaises de faciliter la mobilité intra-africaine et de positionner le pays comme plateforme régionale d’affaires et d’échanges. Le Togo suit ainsi l’exemple du Bénin, qui exempte de visas depuis 2020 tous les ressortissants des 53 pays africains pour des séjours jusqu’à 90 jours.

Trente jours sans formalité de visa

Contrairement au Bénin qui autorise des séjours de trois mois, l’exemption togolaise est limitée à trente jours. Le ministre a précisé que cette décision n’annule pas les obligations liées à la sécurité et à la santé publique. Les voyageurs africains devront remplir des formalités administratives avant leur arrivée.

Déclaration préalable obligatoire

Les ressortissants africains ne sont pas dispensés d’enregistrement. Ils doivent effectuer une déclaration de voyage sur la plateforme gouvernementale https://voyage.gouv.tg au moins vingt-quatre heures avant leur arrivée. Cette démarche génère un bordereau de voyage à présenter aux postes frontaliers.

Cette formalité préalable constitue une exigence à part entière, distinct de l’exemption de visa elle-même. Les administrations des points d’entrée terrestres, aériens et maritimes ont reçu instruction de mettre en œuvre immédiatement cette nouvelle disposition.

Intégration régionale et panafricanisme

Le Togo justifie ce changement par son engagement envers les idéaux panafricains et les traités communautaires favorisant la mobilité régionale. La décision demeure sans effet sur les dispositions légales relatives à l’entrée irrégulière et aux mesures de sécurité nationale. Les autorités conservent le droit de refuser l’entrée ou d’appliquer des mesures administratives selon la loi.

Cette exemption traduit une tendance régionale croissante. Outre le Bénin, d’autres pays africains, dont le Rwanda, la Gambie, ont adopté des politiques similaires pour réduire les obstacles à la circulation des personnes. Le Togo rejoint cette dynamique alors que plusieurs États du continent élargissent leurs dispositifs d’accès libre pour les ressortissants africains.