Les américains exposés à Ebola pourraient être envoyés en Europe

Les États-Unis ont décidé de rediriger vers l’Europe les ressortissants américains exposés au virus Ebola ou nécessitant des soins spécialisés après infection, selon des responsables de l’administration Trump. Plusieurs évacuations sanitaires ont déjà été effectuées depuis la République démocratique du Congo vers des structures hospitalières européennes.

Des évacuations déjà réalisées vers l’Europe

D’après les médias locaux, 7 américains exposés au virus au Congo ont été transférés vers des hôpitaux en Europe la semaine dernière. Parmi eux figure un chirurgien testé positif après son passage dans un établissement de santé en République démocratique du Congo, évacué vers l’Allemagne pour prise en charge.

Le secrétaire d’État Marco Rubio a défendu cette orientation en déclarant : «Nous ne pouvons pas et ne permettrons pas qu’un seul cas d’Ebola entre aux États-Unis». L’administration américaine affirme privilégier des transferts vers l’Europe en raison de délais de transport jugés plus courts vers certaines unités spécialisées.

Selon les mêmes sources, cette organisation marque une rupture avec les pratiques observées lors de précédentes crises sanitaires, où les citoyens américains infectés étaient rapatriés sur le territoire national pour traitement.

Une stratégie de confinement sanitaire assumée

Les autorités américaines justifient cette évolution par une logique de limitation du risque d’introduction du virus sur le sol américain. Les responsables US évoquent également une meilleure accessibilité logistique vers des centres européens disposant d’unités de haute sécurité biologique.

Cette approche s’inscrit dans une série de mesures liées à la gestion des cas d’exposition, incluant le suivi médical des personnes concernées hors du territoire américain. Un centre de quarantaine en Afrique de l’Est est également utilisé pour l’observation de certains contacts à risque. L’Organisation mondiale de la santé rappelle que la transmission du virus Ebola se fait uniquement par contact direct avec les fluides biologiques d’une personne infectée, avec une période d’incubation pouvant aller jusqu’à 21 jours.

Une épidémie sévère mais contenue à l’échelle mondiale

Sur le terrain, l’épidémie en cours en Afrique centrale est considérée comme particulièrement préoccupante. Les autorités sanitaires estiment que le taux de létalité peut varier entre 30 % et 50 % selon les foyers et les conditions de prise en charge. La situation reste principalement concentrée en République démocratique du Congo et dans certaines zones frontalières, avec un risque jugé faible de diffusion internationale à ce stade.

Les données disponibles indiquent que le danger demeure élevé pour les populations locales en raison des difficultés d’accès aux soins, des ruptures logistiques et du retard dans l’isolement des cas suspects. À l’inverse, les systèmes de surveillance internationaux et les protocoles de quarantaine limitent actuellement le risque de propagation mondiale.

Les autorités américaines n’ont pas indiqué de calendrier de révision de cette politique d’évacuation vers l’Europe, laissant ouverte la possibilité de nouveaux transferts sanitaires en fonction de l’évolution des cas d’exposition confirmés.