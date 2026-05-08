Les Émirats interceptent des missiles et drones iraniens en pleine trêve

Les autorités des Émirats arabes unis ont annoncé vendredi matin l’interception de plusieurs missiles et drones attribués à l’Iran, alors qu’une trêve entre Washington et Téhéran est officiellement en vigueur depuis le 8 avril. Le ministère émirati de la Défense affirme que les systèmes de défense aérienne ont été mobilisés dans différentes zones du pays face à des attaques lancées depuis le territoire iranien.

Dans un message publié sur le réseau X, le ministère a indiqué que ses forces étaient engagées contre « des attaques de missiles et de drones en provenance d’Iran ». Les autorités émiraties ont ensuite précisé que les détonations entendues dans plusieurs secteurs correspondaient aux opérations d’interception menées par les batteries de défense aérienne.

Interception de missiles balistiques et de drones

Le ministère émirati de la Défense affirme avoir neutralisé plusieurs types de projectiles, notamment des missiles balistiques, des missiles de croisière ainsi que des drones. Aucun bilan humain ni matériel n’avait été communiqué vendredi matin.

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Les autorités n’ont pas détaillé le nombre exact d’engins interceptés ni les zones visées. Les Émirats n’ont pas non plus indiqué si certaines installations stratégiques, militaires ou énergétiques avaient été ciblées.

Cette nouvelle alerte intervient dans une région où les tensions sécuritaires restent élevées malgré le cessez-le-feu annoncé entre les États-Unis et l’Iran au début du mois d’avril. Plusieurs incidents liés à des drones, missiles ou menaces contre la navigation maritime ont continué d’être signalés ces dernières semaines dans le Golfe.

« Les défenses aériennes des Émirats arabes unis sont en train d’engager le combat contre des attaques de missiles et de drones en provenance d’Iran. Le ministère de la Défense confirme que les bruits entendus dans diverses parties du pays sont dus à l’interception par les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones« , écrit le ministère émirati sur X.

Une région sous haute surveillance

Les pays du Golfe ont renforcé leurs dispositifs de défense aérienne ces dernières années face à la multiplication des attaques de drones et de missiles dans la région. Les Émirats arabes unis avaient déjà été visés en 2022 par des attaques revendiquées par les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l’Iran.

Le détroit d’Ormuz, situé à proximité des côtes iraniennes et émiraties, demeure également l’un des points stratégiques les plus sensibles pour le commerce mondial des hydrocarbures. Les États-Unis maintiennent dans cette zone une importante présence militaire destinée à soutenir leurs alliés régionaux et sécuriser les routes maritimes. Aucune réaction officielle de Téhéran n’avait été publiée au moment où nous rédigeons cet article.