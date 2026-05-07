Les États-Unis condamnent le Polisario après les tirs de projectiles sur Smara

La Mission américaine auprès des Nations Unies a condamné, mercredi 7 mai 2026, les tirs de projectiles revendiqués par le Front Polisario contre la ville de Smara, à l’est de Laâyoune, survenus deux jours plus tôt.

Une attaque en pleine dynamique diplomatique

Le mardi 5 mai 2026, trois projectiles ont été tirés depuis l’est du mur de défense en direction de la périphérie de Smara. Deux d’entre eux sont tombés aux abords de la prison locale, le troisième derrière le cimetière de la ville. Une femme a été blessée et transportée à l’hôpital. Aucun dégât matériel majeur n’a été recensé. Le Front Polisario a revendiqué l’attaque dans un communiqué, affirmant avoir mené un « bombardement ciblé » ayant causé « des pertes importantes » — des affirmations non corroborées par les constats sur le terrain.

Washington hausse le ton

Dans une déclaration publiée sur la plateforme X, la Mission des États-Unis auprès de l’ONU a estimé que ces violences compromettaient les efforts de paix en cours autour du dossier du Sahara occidental. « Une telle violence menace la stabilité régionale ainsi que les avancées réalisées sur la voie de la paix », a indiqué la représentation diplomatique américaine, ajoutant que ces actes allaient à l’encontre de l’esprit des récentes discussions.

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Washington a par ailleurs réaffirmé son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, en s’appuyant sur la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée en 2025, qui prolonge le mandat de la MINURSO tout en appelant à une solution politique réaliste et durable. « Le statu quo ne peut plus perdurer », a conclu la mission dirigée par Mike Waltz.

Un contexte de tensions récurrentes

Ce n’est pas la première fois que Smara est visée. En octobre 2023, une attaque similaire revendiquée par le Polisario avait coûté la vie à un jeune homme et fait plusieurs blessés dans des quartiers résidentiels de la ville. L’Association sahraouie pour la défense des droits de l’homme (ASADEDH) a condamné l’attaque du 5 mai, la qualifiant de tentative de « saboter » les plans de paix de la communauté internationale pour le territoire.