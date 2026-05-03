Bénin : un agronome jugé à la CRIET après une publication Facebook

Un agronome a comparu le jeudi 30 avril 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), où le ministère public a requis douze mois de prison ferme et une amende de cinq millions de francs CFA contre lui. Le prévenu est poursuivi pour harcèlement par voie électronique et incitation à la violence à la suite d’un message publié sur le réseau social Facebook.

L’affaire, rapportée par Libre Express, porte sur un texte diffusé quelques jours avant son interpellation. L’intéressé y écrivait : « il nous faut des Ibrahim Traoré au Bénin », une référence au capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir au Burkina Faso à la suite d’un coup d’État en octobre 2022.

Signalement en ligne et intervention du CNIN

Selon Libre Express, la publication a suscité des réactions d’internautes qui ont saisi le Centre national d’investigations numériques (CNIN), structure spécialisée dans la lutte contre la cybercriminalité. Plusieurs utilisateurs ont signalé le contenu directement sous la publication.

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À la suite de ces alertes, le prévenu a été interpellé puis placé en garde à vue. Il a ensuite été présenté au parquet spécial près la CRIET, qui a ordonné son placement en détention préventive dans l’attente de son jugement.

Des poursuites pour harcèlement électronique et incitation

À l’audience du 30 avril, les charges retenues portent sur le harcèlement via un système électronique et l’incitation à la violence. Le représentant du ministère public a demandé à la juridiction de déclarer le prévenu coupable de l’ensemble des faits.

Le parquet a requis une peine d’un an d’emprisonnement ferme, assortie d’une amende de cinq millions de francs CFA. La défense, assurée par l’avocat du prévenu, a plaidé la relaxe en invoquant un doute sur la qualification pénale des faits reprochés. Après les débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré. Le verdict est attendu au mois de juin 2026. En attendant cette échéance, le prévenu reste en détention.