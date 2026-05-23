Maroc : Mohammed VI gracie les supporters sénégalais détenus après la CAN 2025

Le roi du Maroc Mohammed VI a accordé sa grâce royale aux dix-huit supporters sénégalais détenus dans des prisons marocaines depuis la finale de la Coupe d’Afrique des nations, disputée à Rabat le 18 janvier 2026. L’annonce a été faite samedi 23 mai par le cabinet royal, à quelques jours de la célébration de l’Aïd al-Adha, prévue mercredi au Maroc.

« Vu les relations fraternelles séculaires qui lient le royaume du Maroc et la République du Sénégal, et à l’occasion de l’avènement de Aïd al-Adha », le souverain « a bien voulu accorder, pour des considérations humaines, sa grâce royale aux supporters sénégalais », indique le communiqué du cabinet royal.

Quatre mois de détention après une finale sous haute tension

Les dix-huit supporters, membres du groupe de supporters 12e Gaindé, avaient été interpellés le soir du 18 janvier à l’issue de la victoire du Sénégal sur le Maroc (1-0 après prolongation). Leur arrestation faisait suite à des incidents survenus en cours de match : après un but refusé aux Lions de la Teranga, puis un penalty accordé au Maroc, des supporters sénégalais avaient envahi la pelouse, entraînant une interruption de la rencontre pendant plusieurs minutes. Des jets de projectiles et des violences contre les forces de l’ordre avaient également été signalés.

Poursuivis pour « hooliganisme » par le parquet marocain, les prévenus avaient été jugés en février 2026 par le tribunal de première instance de Rabat. Neuf d’entre eux avaient écopé d’un an de prison ferme, six de six mois et trois de trois mois. En avril, la Cour d’appel de Rabat avait confirmé l’ensemble de ces peines, malgré les réquisitions du parquet qui réclamait jusqu’à deux ans d’emprisonnement.

Une grâce royale aux implications diplomatiques

La décision de Mohammed VI intervient dans une situation de tensions diplomatiques entre Dakar et Rabat depuis la finale. Fin février, un collectif de citoyens sénégalais avait remis un mémorandum à l’ambassade du Maroc à Dakar pour exiger la libération des détenus. Le footballeur international sénégalais Pape Matar Sarr avait également pris position publiquement en faveur des supporters.

La grâce royale met fin à une procédure judiciaire qui avait mobilisé l’avocat de la défense, Me Patrick Kabou, pendant plusieurs mois. Les trois supporters condamnés à la peine la plus courte — Abdoulaye Dieng, Ibrahima Diop et Aziz Wade a— avaient déjà été libérés à l’issue de leurs trois mois de détention, le 18 avril. Les quinze autres devraient être libérés dans les prochains jours, les modalités pratiques de leur retour au Sénégal n’ayant pas encore été précisées par les autorités consulaires.