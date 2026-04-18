Sénégal : Trois supporters libérés au Maroc, quinze toujours détenus

Trois des dix-huit supporters sénégalais incarcérés au Maroc ont été libérés à l’issue de la procédure d’appel examinée ce lundi, a annoncé Patrick Kabou, leur avocat, sur le réseau social X (ancien twitter). Les quinze autres restent détenus dans le royaume chérifien, où ils purgeront des peines pouvant atteindre un an de prison. La libération des trois premiers a été confirmée par la diplomatie sénégalaise, que l’avocat a publiquement remerciée pour ses « diligences » dans le traitement du dossier.

Des peines maintenues pour quinze supporters

La juridiction d’appel a confirmé les condamnations prononcées en première instance à l’encontre des quinze supporters restants. Les faits reprochés sont liés à des incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025, dont le Maroc était l’un des protagonistes. Maître Kabou a résumé l’affaire comme une « judiciarisation de la frustration d’une défaite », remettant en cause la proportionnalité des poursuites engagées.

Les peines individuelles varient selon les condamnations prononcées en première instance, sans que le détail de chaque situation ait été rendu public à ce stade.

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Un calendrier de libération progressive

Les trois supporters dont la peine arrivait à expiration ont pu quitter leur lieu de détention aujourd’hui. Pour les quinze autres, la durée d’incarcération restante dépend des condamnations individuelles, certaines pouvant courir jusqu’à un an.

La suite du dossier dépendra des recours éventuels et de l’évolution des situations individuelles, que la représentation diplomatique sénégalaise au Maroc continuera de suivre selon les engagements exprimés par l’avocat.