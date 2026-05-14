Mondial 2026 : les États-Unis abandonnent la caution visa de 15 000 dollars

L’administration Trump a annoncé mercredi 13 mai la suspension de la caution visa imposée aux supporters étrangers souhaitant assister à la Coupe du monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet.

Une mesure ciblée pour les détenteurs de billets

Depuis l’été 2025, les ressortissants de 50 pays jugés à risque élevé de dépassement de visa étaient tenus de verser des dépôts remboursables allant de 5 000 à 15 000 dollars pour obtenir un visa touristique américain. La levée de cette obligation ne concerne que les supporters ayant acquis des billets officiels auprès de la FIFA et inscrits au système d’accélération des rendez-vous consulaires FIFA PASS avant le 15 avril 2026. Les contrôles et vérifications habituels à l’entrée sur le territoire américain restent en vigueur.

Cinq nations africaines qualifiées directement concernées

Parmi les 50 pays visés par le programme figurent l’Algérie, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et la Tunisie — toutes qualifiées pour le tournoi. Leurs supporters détenteurs de billets bénéficient désormais de l’exemption. Joueurs, entraîneurs et membres des staffs techniques avaient déjà été exemptés dans une phase antérieure.

Des mois de négociations entre la FIFA et Washington

La FIFA avait formellement sollicité cette dérogation, qui a nécessité plusieurs mois d’échanges impliquant la Maison-Blanche, le Département d’État et le Département de la Sécurité intérieure. « Nous levons la caution visa pour les supporters qualifiés ayant acheté des billets pour la Coupe du monde », a déclaré Mora Namdar, secrétaire d’État adjointe aux affaires consulaires.

Des organisations telles qu’Amnesty International et l’ACLU avaient publié en avril une mise en garde destinée aux supporters étrangers, évoquant un renforcement des contrôles migratoires et des risques de détention sur le sol américain.

Le Mondial 2026 se déroulera dans onze villes américaines, ainsi qu’au Canada et au Mexique.