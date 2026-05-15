Mourinho attendu au Real : l'homme des crises pour une Maison Blanche en ruines

José Mourinho serait sur le point de retrouver le Real Madrid, treize ans après son départ sous tension du Bernabéu. Selon Marca, Sport et The Athletic, un accord moral aurait été conclu entre le technicien portugais de 63 ans et le président Florentino Pérez. Une annonce officielle serait attendue dans la semaine du 23 mai.

Un accord moral, pas encore de signature

Aucun communiqué officiel n’a été émis par le Real Madrid ni par le Benfica Lisbonne, club où Mourinho est encore sous contrat jusqu’en 2027. Le journaliste Sacha Tavolieri a été le premier à rapporter que les deux parties auraient finalisé les grandes lignes d’un accord. Le Real Madrid disposerait jusqu’au 26 mai pour activer une clause de sortie évaluée à trois millions d’euros, soit dix jours après le dernier match de championnat du Benfica, disputé ce samedi contre Estoril. Mourinho lui-même, en conférence de presse vendredi, a maintenu une prudente réserve : « Jusqu’au dernier match contre Estoril, je n’aurai aucun contact. Ensuite, je serai libre de parler avec qui je jugerai bon. »

Une Maison Blanche en crise profonde

Le Real Madrid conclut une deuxième saison consécutive sans le moindre titre, après des passages infructueux de Xabi Alonso puis d’Álvaro Arbeloa sur le banc. Des tensions internes auraient éclaté au grand jour, avec notamment des altercations signalées entre Tchouaméni et Valverde, et entre Carreras et Rüdiger. Arbeloa, dont le contrat court pourtant jusqu’en juin 2027, ne serait pas conservé.

Florentino Pérez en moteur du dossier

C’est le président madrilène qui aurait pris l’initiative de ce rapprochement, convaincu que le profil de Mourinho — autorité, expérience des vestiaires sous tension — correspond aux besoins immédiats du club. Entre 2010 et 2013, le Portugais avait remporté une Liga record à 100 points avec le Real Madrid, sans parvenir à décrocher la Ligue des champions. Florentino Pérez devrait être officiellement reconduit à la présidence du club le 24 mai, deux jours avant l’expiration de la clause de sortie de Mourinho.