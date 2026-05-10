Nétanyahou veut sevrer Israël de l'aide militaire américaine : « Ramener à zéro »

Le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a annoncé vouloir mettre fin à la dépendance d’Israël vis-à-vis du financement militaire américain, lors d’une interview diffusée le 10 mai 2026 sur CBS dans l’émission 60 Minutes. Interrogé par le journaliste Major Garrett, il a déclaré vouloir « ramener à zéro le soutien financier américain » à la coopération militaire entre les deux pays.

Israël perçoit actuellement 3,8 milliards de dollars par an au titre d’un mémorandum d’accord signé en 2016 avec Washington, valable jusqu’en 2028 — le plus important jamais conclu entre les deux pays. C’est précisément cette enveloppe que Nétanyahou entend progressivement supprimer, en fixant un horizon de dix ans et en souhaitant engager le processus dès maintenant.

Une position déjà soumise à Trump

Nétanyahou a indiqué avoir déjà communiqué cette intention au président américain Donald Trump, ainsi qu’à des membres de son propre gouvernement, précisant que ses interlocuteurs avaient eu « les mâchoires décrochées » en l’entendant. En décembre 2025, Israël avait annoncé un plan d’investissement de 350 milliards de shekels, soit environ 110 milliards de dollars, pour développer une industrie d’armement nationale.

Publicité

Nétanyahou avait tenu un engagement comparable vingt ans plus tôt, lorsqu’il avait promis devant le Congrès américain de sevrer Israël de l’aide économique américaine — promesse qu’il avait honorée.

Un calendrier à définir

Aucun calendrier précis ni mécanisme formel de réduction n’a été annoncé à ce stade. Nétanyahou a évoqué une décennie comme horizon indicatif, ajoutant que le rythme de réduction « pourrait aller très vite ». Le mémorandum en vigueur couvrant les versements jusqu’en 2028, toute modification de l’enveloppe annuelle nécessiterait une renégociation entre les deux gouvernements.

CBS News a mis en ligne la transcription intégrale de l’entretien sur son site.