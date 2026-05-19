Nigeria : l'armée de l'air ordonne une intensification des frappes contre les insurgés

Abuja, 19 mai 2026 — Le Chef d’état-major de l’armée de l’air nigériane (CAS), le Maréchal de l’air Sunday Kelvin Aneke, a présidé le 18 mai 2026 un briefing opérationnel de haut niveau réunissant les Chefs de branches, les Officiers commandants, les Directeurs et les Commandants de composantes aériennes déployés sur les différents théâtres d’opérations à travers le pays.

Au cours de cette réunion, le Maréchal Aneke a instruit ses commandants d’intensifier la pression opérationnelle sur les groupes insurgés et autres éléments criminels actifs sur le territoire nigérian. Il a insisté sur la nécessité d’une évaluation et d’une réévaluation continues des stratégies et procédures opérationnelles en vigueur.

Efficacité militaire et protection des civils

Le chef de l’armée de l’air a rappelé l’impératif de concilier efficacité militaire et protection des populations civiles. « Chaque mission doit avoir un impact décisif contre les éléments hostiles, tout en garantissant la protection des vies civiles par la précision et le professionnalisme », a-t-il déclaré selon le communiqué officiel de la Nigerian Air Force.

Les forces armées nigérianes mènent des opérations actives contre des groupes armés dans plusieurs régions du pays, notamment dans le nord-est, le nord-ouest et la région du lac Tchad.