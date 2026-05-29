Olympique Lyonnais : décès de l'ex-milieu offensif Bryan Bergougnoux

Bryan Bergougnoux, ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais et entraîneur adjoint du Havre, est mort à l’âge de 43 ans après un malaise survenu alors qu’il se rendait à un tournoi, selon une information rapportée par les médias locaux ce 29 mai 2026. Après avoir perdu connaissance dans son véhicule, il a été pris en charge et conduit à l’hôpital, où son décès a été constaté.

Un malaise survenu en déplacement

D’après les informations disponiles, Bryan Bergougnoux aurait été victime d’un malaise en voiture alors qu’il se rendait à un événement sportif. Les secours sont intervenus après la perte de connaissance. Il a ensuite été transporté à l’hôpital. Les circonstances précises de l’incident n’ont pas été détaillées par la source, et les autorités médicales n’ont pas communiqué d’éléments complémentaires à ce stade. L’ancien joueur évoluait encore dans le milieu du football professionnel en tant que membre du staff technique du Havre, où il occupait un poste d’entraîneur adjoint.

Formé à Lyon, triple champion de France

Formé à l’Olympique Lyonnais, Bryan Bergougnoux a évolué dans le groupe professionnel au début des années 2000, période marquée par la domination du club en Ligue 1. Il a été sacré champion de France en 2002, 2004 et 2005 avec Lyon. Il a côtoyé plusieurs joueurs majeurs de cette génération lyonnaise : Juninho Pernambucano, Michael Essien, Sidney Govou, Florent Malouda, Grégory Coupet, Cris, Eric Abidal, Sylvain Wiltord et Mahamadou Diarra. Cette période correspond à l’un des cycles les plus dominants du club lyonnais en championnat, marqué par plusieurs titres consécutifs et une présence régulière en Ligue des champions.

Parcours en France et à l’étranger

Après son passage à Lyon, Bryan Bergougnoux rejoint Toulouse, puis poursuit sa carrière à l’étranger avec le club italien de Lecce et l’Omonia Nicosie à Chypre. Il revient ensuite en France, où il joue notamment à Châteauroux, Tours et Évian Thonon. Il avait terminé sa carrière professionnelle avant d’entamer une reconversion dans l’encadrement technique. Il travaillait depuis lors au sein du staff technique du Havres. Aucune communication officielle de la Ligue de football professionnel ni de l’Olympique Lyonnais n’a encore précisé les modalités d’hommage ou de cérémonie à venir.