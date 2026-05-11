Ovnis : le Pentagone publie un rapport français défendant « l'hypothèse extraterrestre »

Le département américain de la Défense a publié, vendredi 8 mai 2026, un ensemble de 161 documents déclassifiés consacrés aux ovnis. Parmi eux figure un rapport français de 116 pages, élaboré à la fin des années 1990 par un collectif de militaires, d’ingénieurs et d’experts. Baptisé rapport Cometa, ce document estime qu’il existe de « fortes présomptions » en faveur d’une origine extraterrestre pour certains phénomènes aériens non identifiés.

Cette publication intervient dans le prolongement d’un ordre signé par le président Donald Trump en février 2026, exigeant des agences fédérales qu’elles identifient et rendent publics les dossiers relatifs aux ovnis. Le lot déclassifié comprend des archives couvrant près de huit décennies, issues du Pentagone, de la NASA et du FBI, et inclut des rapports, des vidéos, des images et des transcriptions de missions militaires

Un document français dans les archives de la NASA

Publié pour la première fois en 1999 dans le magazine français VSD, le rapport Cometa a été rédigé par un groupe d’officiers supérieurs et d’ingénieurs proches du Centre national d’études spatiales (CNES). Le document compile plusieurs observations aériennes signalées par des pilotes, ainsi que des témoignages civils. Parmi les cas évoqués figure celui de Maurice Masse, un agriculteur de Valensole, qui affirmait avoir aperçu en juillet 1965 deux silhouettes mystérieuses près d’un engin posé dans son champ de lavande. À l’époque, une enquête de gendarmerie avait été ouverte et des marques au sol avaient été constatées.

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Le dossier mis en ligne par le Pentagone inclut également une lettre datée de 2001, signée par Carole Roisin, une Américaine impliquée dans le secteur spatial. Dans ce courrier, elle faisait parvenir le rapport à une personne identifiée seulement comme « Dan », affiliée à la NASA, tout en demandant une rencontre. L’identité complète du destinataire n’est pas précisée dans les archives, mais ce transfert pourrait expliquer comment le rapport Cometa s’est retrouvé conservé dans les documents américains.

Des conclusions qui restent contestées

Le rapport ne se limite pas à rassembler des témoignages d’observations. Ses rédacteurs explorent également des hypothèses plus larges, suggérant que certaines traditions religieuses pourraient découler d’éventuelles visites extraterrestres interprétées différemment au fil du temps. Ils s’interrogent aussi sur les motivations possibles de ces présumés visiteurs, évoquant plusieurs scénarios, allant d’un intérêt pour l’humanité ou la planète à des intentions moins connues.

Le document avance par ailleurs l’idée que les États-Unis auraient pu tirer un avantage technologique de la récupération supposée d’un appareil à Roswell incident en 1947. Une hypothèse qui n’a toutefois jamais été reconnue ni confirmée par les autorités américaines Le Pentagone a indiqué qu’il s’agissait d’un premier lot de documents. D’autres publications sont attendues dans les prochains mois, conformément aux directives présidentielles toujours en vigueur.