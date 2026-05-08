Fichiers OVNI de Trump : inédits, mais aucune preuve extraterrestre selon les experts

Le Pentagone a publié vendredi 8 mai 2026 une première série de documents déclassifiés sur les phénomènes aériens non identifiés (UAP), en application d’un décret présidentiel signé par Donald Trump en février. Cette divulgation, qualifiée d’historique par l’administration américaine, comprend des photos issues des missions spatiales Apollo, des images du FBI et des transcriptions de communications militaires — sans apporter de preuve d’une origine extraterrestre.

Les fichiers, désormais accessibles sans accréditation sur le site du département de la Défense, ont été rassemblés dans le cadre du programme PURSUE (Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters). Parmi les documents publiés figurent des photographies prises depuis la surface lunaire lors des missions Apollo 12 et Apollo 17, montrant des points lumineux non identifiés, ainsi qu’une image infrarouge capturée au-dessus de l’ouest des États-Unis en décembre 2025. Le FBI a également contribué à cette première tranche avec des clichés datant du réveillon 1999 représentant des objets non identifiés à proximité d’aéronefs militaires américains.

Des témoignages militaires non élucidés

Au-delà des images, les auditions parlementaires de l’automne 2025 avaient livré des récits restés sans explication officielle. Un officier supérieur de la marine américaine avait décrit, devant la commission de surveillance de la Chambre des représentants, l’observation en 2023 au large de la Californie d’un objet auto-lumineux en forme de « Tic Tac » émergeant de l’océan, se regroupant avec trois objets similaires avant de disparaître en accélération quasi instantanée — détecté simultanément sur plusieurs capteurs radar, sans signature de propulsion identifiable.

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Ces témoignages avaient conduit la représentante républicaine Anna Paulina Luna à adresser en mars 2026 une lettre au secrétaire à la Défense Pete Hegseth, exigeant la publication de 46 vidéos UAP identifiées par des lanceurs d’alerte militaires. Le Pentagone a confirmé vendredi que ces vidéos feraient l’objet d’une publication ultérieure.

Les experts freinent l’enthousiasme

Sean Kirkpatrick, physicien et ancien directeur de l’AARO — le bureau du Pentagone chargé des enquêtes UAP jusqu’en 2023 —, a affirmé avoir consulté l’ensemble des dossiers gouvernementaux sur le sujet. Selon lui, il n’existe aucune révélation fracassante dans ces archives. Le rapport de l’AARO publié en 2024 avait recensé des centaines de nouveaux incidents UAP sans établir la moindre preuve d’une technologie d’origine non humaine.

Le département de la Défense a indiqué que de nouveaux lots de documents seraient publiés toutes les quelques semaines, au fur et à mesure de leur déclassification. Les 46 vidéos réclamées par des élus républicains sont attendues dans les prochaines semaines.