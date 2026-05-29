Platini invite Mbappé à s'inspirer de Cristiano Ronaldo sur ses prises de position politiques

Michel Platini invite Kylian Mbappé à s’inspirer de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Zinédine Zidane en matière de prise de position politique. L’ancien président de l’UEFA a formulé ces conseils vendredi 29 mai sur RTL, jugeant que la star française doit mesurer l’impact de sa parole publique, notamment lorsqu’elle porte le maillot de l’équipe de France.

Mbappé avait exprimé début mai dans un entretien à Vanity Fair ses craintes face à une possible victoire du RN à la présidentielle de 2027. Le Rassemblement national avait riposté en l’accusant de manquer d’arguments et de mépriser ses électeurs. Marine Le Pen avait critiqué le joueur en affirmant qu’il ne représentait pas les Français précaires. Le sélectionneur Didier Deschamps avait défendu sa liberté d’expression, tandis que Presnel Kimpembe avait reconnu son droit de parole sans valider ses positions.

Une distinction entre le citoyen et le représentant

Platini reconnaît la légitimité de l’engagement civique des athlètes : « C’est bien que des gens intelligents puissent prendre position sur les faits de la société ». Avec humour, il ajoute : « Les footballeurs, ce ne sont pas forcément des abrutis. Il y en a qui sont un peu intelligents quand même. »

Cependant, il établit une distinction nette. Selon Platini, Mbappé « a raison » de prendre position « quand il n’est pas avec le brassard ou avec le maillot de l’équipe de France ». Il précise : « S’il est à Madrid ou s’il est ailleurs, il peut prendre position politiquement, bien sûr. Mais avec le brassard de l’équipe de France, avec le maillot de l’équipe de France, tu joues pour tous les Français. Donc c’est difficile de prendre position ».

Le modèle silencieux

Cristiano Ronaldo maintient une grande discrétion sur les questions politiques nationales et privilégie ses investissements commerciaux. Lionel Messi, quant à lui, a explicitement refusé de s’engager dans les débats politiques, notamment lors des élections du FC Barcelone en 2026, déclarant vouloir rester neutre. Zinédine Zidane, enfin, a toujours cultivé une réserve remarquable face aux sujets politiques, préférant une approche introvertie malgré son statut d’icône incarnant les enjeux de l’immigration en France.

Platini conseille à la star française de s’aligner sur le comportement de figures du football qui « prennent position sur pas grand-chose ». L’ancien champion du monde observe que toute déclaration politique comporte un risque : « Dès que tu vas prendre position, tu vas te fâcher avec la moitié de la Terre ». Cette remarque intervient alors que le débat sur l’engagement civique des athlètes de haut niveau reste vif en France, à quelques mois des élections présidentielles.