Ramaphosa condamne les violences xénophobes, mais durcit le ton contre l'immigration illégale

Dans une lettre ouverte adressée aux Sud-Africains ce lundi 11 mai 2026, le président Cyril Ramaphosa a condamné les récentes violences dirigées contre des ressortissants étrangers dans plusieurs régions du Afrique du Sud, tout en annonçant un renforcement des mesures contre l’immigration irrégulière.

Le chef de l’État qualifie les auteurs de ces actes d’opportunistes exploitant les griefs des populations pauvres sous couvert d’activisme communautaire. Ramaphosa précise que certains de ces individus s’arrogent des prérogatives réservées aux agents de l’État, notamment le contrôle d’identité et la fouille de propriétés privées.

Un durcissement assumé sur la migration irrégulière

Parallèlement à cette condamnation, la présidence annonce plusieurs mesures concrètes. L’Autorité de gestion des frontières (Border Management Authority) et les forces armées sud-africaines intensifient le contrôle aux frontières : selon Ramaphosa, quelque 450 000 tentatives d’entrée illégale ont été interceptées au cours du dernier exercice budgétaire. Le gouvernement prévoit par ailleurs le recrutement de jusqu’à 10 000 inspecteurs du travail pour sanctionner les employeurs qui recourent à une main-d’œuvre étrangère non documentée en violation du droit du travail et de la législation migratoire.

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Ramaphosa interpelle également ses propres concitoyens, dénonçant les faux mariages, la vente illégale de logements sociaux subventionnés et les pots-de-vin facilitant l’accès aux services publics comme autant de pratiques qui aggravent la situation.

Une crise aux répercussions diplomatiques

Ces déclarations font suite à des tensions diplomatiques croissantes. Le Nigeria et le Ghana ont tous deux adressé des protestations formelles à Pretoria ces dernières semaines, après des incidents ayant coûté la vie à des ressortissants de leurs pays. Le Ghana a par ailleurs demandé l’inscription d’un débat sur les violences xénophobes en Afrique du Sud à l’ordre du jour du Sommet de coordination de mi-année de l’Union africaine, prévu au Caire le 24 juin 2026.

Ramaphosa réaffirme l’engagement de l’Afrique du Sud envers la solidarité continentale, rappelant que le pays accueille le Parlement panafricain et que les visiteurs en provenance du reste du continent ont représenté plus de 8 millions des 10,5 millions d’arrivées touristiques enregistrées en 2025. Le recrutement des 10 000 inspecteurs du travail, annoncé lors du discours sur l’état de la nation, constitue la prochaine échéance concrète de la mise en œuvre de cette politique migratoire renforcée.