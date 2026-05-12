Real Madrid : Florentino Pérez ne compte pas démissionner malgré la crise interne

Confronté à une crise interne au Real Madrid, Florentino Pérez a pris la parole ce mardi 12 mai 2026 à la Ciudad Real Madrid, lors d’une conférence de presse convoquée en urgence après une réunion du conseil d’administration. Le président de 79 ans, sans aborder les questions sportives, a catégoriquement rejeté tout scénario de départ et confirmé sa candidature à sa propre succession.

Depuis le mois d’août 2025, le Real Madrid traverse une séquence catastrophique. La saison s’achève sans trophée majeur—première de cette ampleur depuis 2010—après deux années consécutives sans titre. Le Classique du 10 mai contre Barcelone (0-2) a officiellement mis fin aux espoirs de conserver La Liga. Au-delà des résultats, le club a affronté des tensions internes majeures : départ de Xabi Alonso en janvier après seulement sept mois, éliminations prématurées en Copa del Rey et Ligue des champions, et un incident grave au centre d’entraînement opposant les milieux Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, divulgué publiquement par des voies non officielles.

Pas de débat sur les enjeux sportifs

Le président a volontairement séparé sa présentation de toute question liée au sport. « Je ne vais pas parler d’entraîneurs ou de joueurs », a-t-il déclaré en ouverture. Ses remarques se sont concentrées sur la gouvernance du club et les campagnes médiatiques dirigées contre son administration. Il a mis l’accent sur la question des fuites : selon ses dires, la divulgation de la bagarre entre Valverde et Tchouaméni provenait d’un membre du staff quittant l’institution, ce dernier agissant par ressentiment.

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Pérez a aussi dissocié l’altercation entre joueurs de la médiatisation dont elle a fait l’objet. « Les joueurs peuvent se réconcilier après une dispute, prendre un café, se serrer la main. Mais une fuite d’informations comme celle-là est terrible », a-t-il souligné, rappelant que de tels incidents s’étaient produits « chaque année, ou même plusieurs » sans jamais atteindre les médias.

Une réélection face aux critiques

Face aux rumeurs concernant son état de santé circulant depuis plusieurs semaines, Florentino Pérez a fermement affirmé maintenir une « santé parfaite » et poursuivre pleinement ses fonctions exécutives. « Je suis désolé de vous dire que je ne vais pas démissionner. » a t-il déclaré. Il dirige son entreprise, ACS, dont le chiffre d’affaires annuel dépasse les 50 milliards d’euros.

Son annonce du processus électoral vise à consolider sa position. Il a souligné travailler depuis 2000 pour préserver le modèle sociétaire du club, contrairement à la majorité des grandes institutions européennes contrôlées par des propriétaires privés. « Le Real Madrid n’a pas un seul propriétaire », a-t-il rappelé, précisant que les socios—et non les journalistes ou autres secteurs—demeurent seuls détenteurs du pouvoir décisionnel. La tenue des élections est prévue, sans calendrier spécifique communiqué.