Sénégal : un différend lié à Sonko dégénère en agression familiale à Fadia (vidéo)

À la cité Fadia, une dispute liée à Ousmane Sonko a dégénéré en un drame le 27 mai, en pleine célébration de la Tabaski. Un jeune homme a agressé au couteau son frère et sa sœur, avant de se jeter du deuxième étage d’un immeuble, selon les témoignages. Les deux victimes ont été rapidement prises en charge par les services de secours après l’alerte.

Une escalade brutale au cœur des célébrations

L’incident s’est déroulé alors que des familles célébraient la fête religieuse d’après le site sénégalais Senego. Avant de passer à l’acte, le suspect aurait lancé depuis son balcon des condiments, des aliments ainsi que divers objets, dans un état décrit comme particulièrement agité. La scène, qui aurait duré plusieurs minutes, a été filmée puis diffusée en direct sur TikTok, ce qui a amplifié sa diffusion au sein de la communauté en ligne.

Intervention et arrestation du suspect

Après s’être jeté du deuxième étage, l’homme aurait tenté de s’enfuir, mais il a rapidement été maîtrisé par un policier intervenu sur les lieux. Alertée par la diffusion en direct, une foule s’est ensuite rassemblée dans les environs. Le suspect aurait été pris pour cible par des projectiles lancés par des habitants en colère avant d’être évacué par les forces de l’ordre.

Les identités des victimes ainsi que la gravité de leurs blessures n’ont pas été officiellement précisées. Leur état de santé restait inconnu au moment des faits. Le suspect a, quant à lui, été conduit au commissariat des Parcelles Assainies, où une enquête a été ouverte.