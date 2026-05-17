Swatch x Audemars Piguet : le lancement de la "Royal Pop" tourne au chaos, des magasins fermés

Le lancement mondial de la collection « Royal Pop », fruit de la collaboration entre le groupe horloger suisse Swatch et la manufacture Audemars Piguet, a contraint plusieurs dizaines de boutiques à fermer leurs portes samedi 16 mai, face à des mouvements de foule incontrôlables. Swatch a confirmé dans un communiqué que 19 magasins ont été fermés aux seuls États-Unis, en coordination avec les forces de l’ordre locales.

Des interventions policières sur trois continents

Au centre commercial Roosevelt Field, sur Long Island, les forces de l’ordre américaines ont fait usage de gaz poivré pour disperser les acheteurs massés devant la boutique Swatch. Des fermetures ont également été ordonnées à SoHo (New York), au Houston Galleria, au Lenox Square d’Atlanta et au King of Prussia Mall en Pennsylvanie, où une personne a été interpellée après que des individus auraient forcé l’entrée du centre commercial avant son ouverture.

En Europe, la police anti-émeute a été déployée à Barcelone, conduisant à l’annulation pure et simple de l’ouverture, tandis qu’à Liverpool les agents ont tenté de contenir une foule frustrée par la fermeture du magasin. À Milan, des altercations ont éclaté cinq minutes avant l’ouverture prévue, forçant l’intervention des autorités. Les boutiques de Westfield London, Glasgow et Cardiff sont restées closes.

En Asie et au Moyen-Orient, les ventes ont été annulées à Mumbai, New Delhi et Bengaluru. À Dubaï, les autorités émiraties avaient décidé en amont de ne pas procéder à la vente au Dubai Mall et au Mall of the Emirates pour des raisons de sécurité publique.

Une revente déjà active sur le marché secondaire

La collection, vendue entre 400 et 420 dollars, se compose de huit montres de poche en bioceramic déclinées dans les formats Lépine et Savonnette, équipées du mouvement SISTEM51 de Swatch. La plateforme de revente StockX avait déjà enregistré plus de 100 transactions dès le 15 mai, soit la veille du lancement officiel, avec un prix moyen avoisinant les 905 dollars. Un acheteur aurait déboursé 8 410 dollars pour acquérir la série complète. Des annonces auraient également atteint 16 000 livres sterling (environ 21 000 dollars) sur d’autres plateformes dans les heures qui ont suivi la mise en vente.

Face à l’ampleur des incidents, Swatch a publié un message appelant ses clients à ne pas se précipiter en magasin. « Nous rappelons que la collection Royal Pop n’est pas une édition limitée », a indiqué la marque, précisant que cette collection restera disponible plusieurs mois dans les boutiques sélectionnées.