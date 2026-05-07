Tchad : Mahamat Déby décrète un deuil national après les attaques des 4 et 6 mai 2026

Le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno a décrété trois jours de deuil national après les attaques menées par Boko Haram dans la province du Lac les 4 et 6 mai 2026. La mesure, officialisée par un décret présidentiel signé le 6 mai, rend hommage aux soldats tchadiens tués lors de ces offensives dans l’ouest du pays.

Le deuil a commencé dans la nuit du mercredi 6 mai et doit prendre fin le samedi 9 mai à minuit sur l’ensemble du territoire tchadien. Les autorités ont annoncé la mise en berne des drapeaux pendant cette période ainsi que la suspension des manifestations festives.

Des restrictions prévues durant trois jours

Dans le décret relayé par plusieurs médias africains, la présidence tchadienne appelle également les médias et les lieux de culte à privilégier les prières et les chants religieux durant les journées de recueillement. Les autorités n’ont pas encore publié de bilan officiel détaillé des pertes enregistrées lors des attaques des 4 et 6 mai.

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Plusieurs agences de presse avaient toutefois rapporté, après l’attaque du 4 mai, qu’au moins 23 soldats tchadiens avaient été tués dans une offensive visant une position militaire dans la région du Lac. Cette province frontalière du Niger, du Nigeria et du Cameroun reste régulièrement ciblée par des groupes armés affiliés à Boko Haram et à l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP).

Une région régulièrement frappée par les groupes armés

La zone du lac Tchad connaît depuis plusieurs années des attaques récurrentes contre les positions militaires et les populations civiles malgré les opérations sécuritaires menées par les pays riverains.

En octobre 2024, une précédente attaque attribuée à Boko Haram avait déjà provoqué la mort de plusieurs dizaines de soldats tchadiens dans cette même région. À la suite de cette offensive, les autorités avaient lancé l’opération militaire baptisée « Haskanite » afin de renforcer les actions contre les groupes jihadistes actifs dans le bassin du lac Tchad.

Le Tchad participe également à des opérations conjointes avec les pays membres de la Force multinationale mixte, créée pour lutter contre les mouvements armés présents autour du lac Tchad.

Les autorités maintiennent les mesures de sécurité

Aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant d’éventuelles nouvelles opérations militaires après les attaques des 4 et 6 mai. Les mesures de deuil national doivent rester en vigueur jusqu’au samedi 9 mai 2026 à minuit, conformément au décret présidentiel signé par Mahamat Idriss Déby Itno.