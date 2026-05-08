Trois randonneurs meurent après l’éruption du volcan Dukono en Indonésie

Trois randonneurs, dont deux étrangers, sont morts vendredi après l’éruption du volcan Dukono sur l’île d’Halmahera, dans l’est de l’Indonésie. Dix autres personnes restaient portées disparues dans la soirée, selon les autorités locales engagées dans les opérations de recherche.

Erlichson Pasaribu, chef de la police de la province d’Halmahera du Nord, a indiqué à la chaîne Kompas TV que les victimes comprenaient « deux étrangers et un habitant de l’île de Ternate ». Les disparus se trouvaient dans une zone interdite d’accès en raison de l’activité volcanique du mont Dukono, l’un des volcans les plus actifs du pays.

Une colonne de fumée à plus de 10 kilomètres d’altitude

L’éruption s’est produite tôt vendredi matin et a été accompagnée d’un important grondement entendu à plusieurs kilomètres autour du volcan. Lana Saria, responsable de l’Agence nationale de géologie, a déclaré qu’un panache de fumée dense s’était élevé à environ 10 kilomètres au-dessus du cratère.

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Situé dans la province des Moluques du Nord, le Dukono connaît une activité quasi continue depuis plusieurs décennies. Les autorités indonésiennes maintiennent régulièrement des restrictions autour du volcan en raison des risques d’explosions soudaines, de projections de cendres et de gaz.

Les équipes de secours poursuivaient vendredi les recherches dans des conditions rendues difficiles par les retombées volcaniques et la visibilité réduite. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur l’identité ou la nationalité des victimes étrangères.

Une zone déjà interdite aux visiteurs

L’accès à certains secteurs proches du cratère avait déjà été interdit par les autorités avant l’éruption. Selon l’Agence nationale de volcanologie, les visiteurs et habitants étaient invités à respecter un périmètre de sécurité autour du volcan en raison de l’intensification récente de son activité.

Le Dukono avait déjà provoqué une alerte en août 2024 lorsque plusieurs dizaines d’alpinistes avaient été surpris par une éruption soudaine près du sommet. Les autorités avaient alors rappelé les restrictions d’accès imposées autour de la zone dangereuse. Aucun décès n’avait toutefois été enregistré lors de cet épisode.

L’Indonésie se situe sur la « ceinture de feu » du Pacifique, une zone marquée par une forte activité sismique et volcanique. Le pays compte plus de 120 volcans actifs, surveillés en permanence par les services géologiques nationaux.