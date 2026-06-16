17 ans chez MTN puis à la direction de la LNB : qui est Marius Adanzounon ?

Marius Adanzounon a été nommé directeur général de la Loterie nationale du Bénin (LNB) le 15 juin 2026, en remplacement de Gaston Zossou, dont la démission a été confirmée le même jour. Ce cadre béninois totalisant 17 ans de carrière dans les télécommunications prend la tête d’une société d’État placée sous la tutelle du ministère de l’Économie et des Finances, sans expérience préalable dans le secteur des jeux.

Un parcours construit entièrement chez MTN Bénin

C’est en juin 2009 qu’Adanzounon rejoint MTN Bénin comme coordinateur des produits internet et multimédia. Il contribue alors au lancement de la 3G et à l’introduction du service Blackberry sur le marché béninois, qui comptera jusqu’à 200 000 abonnés actifs, selon Banouto. La suite de son parcours reste ancrée dans un même fil directeur : l’expérience client. Il occupe successivement les postes de coordonnateur du segment jeunes et grand public, chef de projet, responsable expérience client et projets, avant d’assurer à deux reprises l’intérim de la direction expérience et service clients — d’août 2020 à février 2021, puis de juin 2022 à février 2023. Depuis juin 2023, il dirigeait une équipe de 170 personnes en qualité de directeur de l’expérience client et des services, son dernier poste avant la LNB.

Un profil doublement certifié par Forrester

Titulaire d’une licence en informatique de gestion de l’École nationale d’économie appliquée et de management (ENEAM) de Cotonou et d’un master en marketing de l’Institut international de management du Bénin, Adanzounon a renforcé son profil par deux certifications délivrées par Forrester, cabinet américain spécialisé en stratégie d’entreprise : le Forrester CX Pro obtenu en juillet 2020 et le CX Management en juin 2021. Il détient par ailleurs la certification internationale CCXP (Certified Customer Experience Professional), selon les données de ZoomInfo.

En mars 2026, il représentait encore MTN Bénin à Porto-Novo pour une rencontre avec des clients du réseau, aux côtés de la directrice juridique et de la régulation, Enyota Djomeda, selon un post officiel de MTN Bénin. Sa nomination fait partie de la vague de renouvellements à la tête des entreprises publiques engagée depuis l’investiture du président Romuald Wadagni le 24 mai 2026. La LNB, introduite en bourse à la BRVM en décembre 2024 — une première pour une entreprise publique béninoise —, est ouverte à hauteur de 35 % à des actionnaires privés, ce qui impose à son nouveau directeur général des obligations de transparence et de performance financière renforcées.