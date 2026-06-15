Loterie nationale du Bénin : Marius Adanzounon succède à Gaston Zossou

La Loterie Nationale du Bénin (LNB) change de direction. Marius Adanzounon prend les commandes de l’entreprise publique après le départ de Gaston Zossou, confirmé ce lundi 15 juin 2026 par l’intéressé auprès du média Africaho.

Cette nomination marque la fin d’un cycle de dix années à la tête de la société chargée de l’organisation des jeux de hasard au Bénin. Quelques heures après la multiplication de publications sur les réseaux sociaux annonçant son retrait, Gaston Zossou a confirmé l’information lors d’un entretien téléphonique accordé à Africaho. « Cela est vrai », a-t-il déclaré au média en ligne.

Marius Adanzounon aux commandes

La désignation de Marius Adanzounon ouvre une nouvelle phase pour la Loterie Nationale du Bénin. Son arrivée intervient alors que l’entreprise poursuit ses activités dans un secteur marqué par l’essor des solutions numériques et l’évolution des habitudes de jeu.

Les autorités n’ont pas encore communiqué publiquement sur les orientations qui accompagneront cette transition. La nomination d’un nouveau directeur général assure toutefois la continuité de la gouvernance de l’établissement public et de ses missions. La LNB figure parmi les entreprises publiques dont les recettes alimentent notamment le financement de diverses actions d’intérêt général, conformément au cadre réglementaire régissant les loteries et jeux de hasard au Bénin.

Une décennie sous la direction de Gaston Zossou

Le départ de Gaston Zossou met un terme à un mandat entamé en juin 2016. Nommé directeur général le 31 mai de cette année-là, il avait officiellement pris fonction le 3 juin. Selon les informations rapportées par Africaho, aucune raison officielle n’a été avancée pour expliquer son départ. Une source interne à l’entreprise, citée par le média, indique qu’il aurait choisi de quitter ses fonctions après dix années passées à la tête de la société.

Son arrivée à la direction de la LNB était intervenue au début du premier mandat du président Patrice Talon, à une période marquée par plusieurs réformes engagées au sein des entreprises publiques. Avant de rejoindre la Loterie nationale, Gaston Zossou avait exercé dans l’enseignement et l’entrepreneuriat agricole. Il avait également occupé plusieurs fonctions gouvernementales entre 1999 et 2005 sous la présidence de Mathieu Kérékou, notamment celles de ministre de la Communication et de la Promotion des technologies nouvelles, puis de ministre de la Culture, de la Communication et porte-parole du gouvernement.